A frente permanece inalterada : as forças ucranianas continuam sem conseguir cruzar a 1ª linha de defesa russa, apenas a ocupar as aldeias que estão à frente dela.

As Forças de vigilância da OTAN foram destacadas para a fronteira ucraniana. A Aliança tenta monitorizar o campo de batalha enquanto os aviões de Kiev são abatidos ou danificados.

Kyiv envia reforços para a linha da frente. No entanto, a Ucrânia carece de soldados. O “oblast” de Ivano-Frankivsk (no Oeste do país) decretou a mobilização geral. Ela aplica-se a todos os homens dos 18 aos 60 anos que têm dez dias para ir para o local de alistamento. Entretanto, as autoridades reservam-se o direito de requisitar todas as viaturas.