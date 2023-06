"Ein Team von Saboteuren nutzte Polen als Operationsbasis, um die Nord-Stream-Gaspipelines, die Gas von Russland über die Ostsee nach Deutschland transportierten, zu sprengen ": Das ist das Ergebnis einer offiziellen deutschen Untersuchung, über die das Wall Street Journal berichtet. Deutsche Ermittler haben die Ostseeroute der Yacht Andromeda aus Polen rekonstruiert, an deren Bord sie Spuren von HMX fanden, einem militärischen Sprengstoff zur Zerstörung von Unterwasserinfrastruktur. Damit wird der Untersuchung des US-Journalisten Seymour Hersh über den Abriss der Nord-Stream-Pipeline durch die USA ein brisantes neues Kapitel hinzugefügt. Inzwischen ist alles bewiesen. Im Dezember 2021 wurde im Weißen Haus eine Task Force einberufen, die sich aus Beamten der CIA, der Joint Chiefs of Staff und des Außenministeriums zusammensetzte, um Nord Stream zu sabotieren. Im Juni 2022, während der NATO-Übung Baltops, platzieren US-amerikanische und norwegische Patrouillenboote, die von der aus Polen entsandten Yacht Andromeda operieren, die Unterwassersprengladungen. Drei Monate später, am 26. September 2022, warf ein P8-Flugzeug der norwegischen Marine eine Sonarboje ab, deren Signal die Ladungen explodieren ließ.

Das Wall Street Journal nannte es "einen der größten Sabotageakte in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg". Es handelt sich um eine Kriegshandlung, die von drei Mitgliedern des atlantischen Bündnisses – den Vereinigten Staaten, Norwegen und Polen – gegen Deutschland, ein Mitglied der NATO, durchgeführt wird, um die Europäische Union daran zu hindern, russisches Gas zu niedrigen Kosten zu importieren. US-Außenminister Anthony Blinken nannte die Blockade von Nord Stream "eine außergewöhnliche Gelegenheit, die Abhängigkeit Europas von russischer Energie ein für alle Mal zu beenden, eine riesige strategische Chance für die kommenden Jahre" und betonte, dass "die Vereinigten Staaten zum Hauptlieferanten von Flüssigerdgas für Europa geworden sind". Denn das LNG ist natürlich viel teurer als russisches Gas. Jetzt erobern Exxon, Chevron und andere US-Unternehmen den europäischen Energiemarkt, und "erzielen dank steigender Ölpreise Rekordgewinne." Wegen der steigenden Energiepreise – schreibt das Wall Street Journal – "rutscht die Eurozone in eine Rezession ab, weil die Inflation steigende Preise verursacht und daher den Konsum senkt und Europa durch das wirtschaftliche Äquivalent eines Long Covid blockiert wird".

In dieser Europäischen Union hat mit den Manövern Air Defender der größte Einsatz von Luftstreitkräften in der Geschichte der NATO" begonnen, die in Deutschland unter US-Kommando stattfinden.