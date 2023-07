Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

– La Mission de bons offices du Saint-Siège

AMÉRIQUES

– L’armée US est nettement dépassée au plan spatial par l’armée chinoise

– L’audit des dépenses d’armement US en Ukraine réalisé par The Grayzone présenté au Conseil de Sécurité

– La Cour suprême US démonte les politiques progressistes

– Le juge Terry Doughty interdit au gouvernement fédéral de demander aux réseaux sociaux de censurer des argumentaires ou des opinions

– Joe Biden et le limogeage du procureur général d’Ukraine

– « Faire payer Poutine »

– La Russie prête à libérer l’espion US qui infiltrait Wagner

– Robert Malley mis en disponibilité au département d’État

– La Bolivie rattrape son retard dans l’exploitation du lithium

– La Justice britannique continue à bloquer l’or du Venezuela

EUROPE

– La Justice britannique s’oppose à la loi de transfert des immigrants illégaux

– L’archipel des Orcades envisage de demander son rattachement à la Norvège

– Émeutes en France

– Emmanuel Macron reporte son voyage en Allemagne

– La levée de l’immunité parlementaire des indépendantistes catalans confirmée

– Giorgia Meloni pense que la France exploite l’Afrique

– La vision allemande de l’Europe de la Défense

– Ouverture d’un bureau d’enquête sur les crimes russes en Ukraine

– Autodafé du Coran en Suède

– La Suède a lutté contre la dissémination d’information sur les nationalistes intégraux ukrainiens

– Viktor Orban constate l’échec du projet d’Union européenne

– L’Espagne préside le Conseil européen pour six mois

– Le PPE demande une pause dans le Pacte vert de l’UE

– La Commission européenne subventionnera à hauteur de 20 % tous les appels d’offres de Défense en Europe

– L’UE veut confisquer les avoir russes saisis

– L’Ukraine tente de protéger Mikheïl Saakachvili

– Tentative d’assassinat du gouverneur de Crimée

– Michel McFaul montre comment priver la Russie de ses missiles

– Tabassage d’une journaliste suivant le procès d’opposants à Ramzan Kadyrov

AFRIQUE

– Rétablissement des relations diplomatiques égypto-turques

– Confusion au Sénégal

– L’Onu ne pourra pas se retirer du Mali en six mois

ASIE

– Benjamin Netanyahu modifie son projet de réforme de la Justice

– Démission du commandant de la police de Tel-Aviv

– La Knesset autorise l’incarcération de mineurs de 12 à 14 ans

– Israël lance une expédition punitive en Cisjordanie

– L’Australie, le Canada et le Royaume-Uni condamnent la politique d’Israël

– L’Onu s’inquiète des « disparus de Syrie »

– Baisse de la production et des exportations de pétrole

– Le Qatar torture un lobbyiste franco-algérien

– La Türkiye soutient discrètement la Russie

– Disney célèbre le centenaire de la République turque

– Les Moujahhidines du Peuple sont toujours soutenus par des personnalités politiques mondiales

– L’AIEA s’engage sur Fukushima

– Sommet nippo-sud-coréen

– Escalade états-uno-chinoise

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

– Vanessa Kerry nommée « commissaire spéciale pour le Changement climatique et la Santé » de l’OMS

– Jens Stoltenberg reconduit au secrétariat général de l’Otan

– L’Iran, membre à part entière de l’OCS

– La Türkiye présidera la BSEC pour six mois