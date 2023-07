Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Pour vous aider, nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

– La cacophonie du sommet de l’Otan

AMÉRIQUES

– Voyage de Janet Yellen à Beijing

– Schisme au sein de l’Église méthodiste unie

– L’armée chinoise disposerait d’armes capables d’attaquer le fonctionnement du cerveau humain

– Joe Biden et le changement climatique

– Nouvelle piste dans l’affaire de la famille Biden

– Qui a censuré les médias sociaux aux États-Unis ?

– Christopher A. Wray refuse de répondre aux parlementaires

EUROPE

– Tobias Ellwood plaide pour que Londres déclenche une guerre contre la Russie

– La France rapatrie des familles de Daesh

– Michael Kretschmer demande la réparation de Nord Stream

– Rheinmetall produira des munitions en Ukraine

– Arrestation de membres de Daesh en Allemagne et aux Pays-Bas

– Mark Rutte démissionne et quitte la vie politique

– Escalade occidentalo-chinoise

– La Pologne est sur le point de devenir la plus importante puissance militaire conventionnelle en Europe

– La Bulgarie divisée face à l’Ukraine

– L’Union européenne engage une lobbyiste US d’Apple et d’Amazon prétendument pour lutter contre leurs pratiques monopolistiques

– Christine Anderson porte plainte contre YouTube

– L’Ukraine et la Türkiye

– Les États-Unis vont donner des armes à sous-munitions à l’Ukraine

– Vladimir Poutine reçoit le Groupe Wagner

AFRIQUE

– Soutien à Mohamed Hamdan Dogolo

ASIE

– Une étude des opinions publiques moyen-orientales

– Le secrétaire général de l’Onu critique Israël

– Les affabulations de la CIJA

– Turbulences états-uno-russes en Syrie

– Les Émirats commandent une enquête sur les Frères musulmans en Europe

– Après la Chine, la Russie soutient les revendications émiraties dans le Golfe

– Arrestation d’un journaliste turc

– Production turco-ukrainienne d’armement

– L’Iran rouvre un vieux conflit frontalier

– Réélection de Shavkat Mirziyoyev

– Le Pakistan reçoit 5 milliards de dollars

– La Corée du Nord et l’avion-espion US

– La Chine redit son ouverture aux entreprises étrangères

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

– Veto russe au Conseil de sécurité

– Sultan Al-Jaber prend position pour les énergies décarbonées

– L’avenir de l’OCS, des BRICS et de l’UEE

(Prochaine parution le 18 août)