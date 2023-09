De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus - AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

• BRICS-Top

AMERIKA

• Canada bereidt zich voor op de terugkeer van Donald Trump

• De mentale problemen van Joe Biden nemen toe

• Vooruitgang in onderzoek naar corruptie Joe Biden

• Hoe Amerikanen hun politieke systeem beoordelen

• Dramatische stijging van zelfmoorden onder Amerikaanse veteranen

• De VS neemt 200.000 Oekraïners op voor 18 maanden

• De regering Biden tegen de Proud Boys

• Komt er wel of geen proces voor de aanslagen van 11 september?

• Amerikaanse publieke opinie tegen de oorlog in Oekraïne

• Presidentsverkiezingen in Guatemala

• Eerste ronde presidentsverkiezingen in Ecuador

•

EUROPA

• Franciscus en Rusland

• Nicolas Sarkozy voor verzoening met Rusland

• Martinique stemt voor erkenning Creoolse taal

• Geen regering op korte termijn in Spanje

• Incident op Cyprus

• Zwitserland kiest partij tegen Rusland

• Nederland en Denemarken bewapenen luchtmacht Oekraïne

• Spiegel en ZDF treden in voetsporen van saboteurs

• Olaf Scholz onthutst over onverschilligheid van Vladimir Poetin voor westerse sancties

• Annalena Baerbock constateert het falen van economische "sancties" tegen Rusland

• Algemene verkiezingen in Nederland

• Vooringenomen referendum in Polen

• Polen roept Wit-Rusland op de Wagner-groep uit te wijzen

• Illiberale top in Boedapest

• Hongarije eist bescherming tegen Oekraïense landbouwconcurrentie

• Viktor Orbán waarschuwt dat Turkish Stream niet gesaboteerd kan worden zonder een reactie uit te lokken

• Kaja Kallas verzwakt door onthullingen over activiteiten van haar man

• Ontslag van de nummer 2 van de Europese Commissie

• Opleiding voor EU-diplomaten

• Rusland betwist de versie van de dood van generaal Jean-Louis Georgelin

• Russische sancties tegen staatsvijanden

• Leidinggevenden van Wagner Group vermoord

AFRIKA

• Ontslag van Najla Mangoush die haar Israëlische collega ontmoette

• Gezamenlijke operatie van Libië en Tsjaad tegen Tsjadische rebellen

• Ethiopië treedt toe tot BRICS

• Staatsgreep in Niger

• Staatsgreep in Gabon

• Gevechten gaan door in Soedan

• Omstreden presidentsverkiezingen in Zimbabwe

AZIË

• Verdeeldheid binnen de regering Netanyahu

• Frankrijk vastgelopen in Libanon

• Nieuws van de Syrische oppositie

• Washington spaart Riyad

• Saoedi-Arabië sluit zich aan bij BRICS

• De Verenigde Arabische Emiraten en India

• Iraanse olie geblokkeerd in de VS

• Iran eist dat de Verenigde Staten 330 miljoen dollar schadevergoeding betalen voor de mislukte staatsgreep van 1980

• Iran treedt toe tot de BRICS

• Iraanse rechtbank vervolgt zanger Mehdi Yarrahi

• Iran dreigt met vergeldingsmaatregelen tegen Israëlische aanvallen

• Imran Khan eindelijk vrij!

• India stuurt ruimteschip naar de maan

• Bangladesh bedreigd door Jamaat-e-Islami

• Politieke onrust in Thailand

• Dynastieke machtsoverdracht in Cambodja

• Onderhandelingen China-VS

• Beijing bespioneert Taiwan

• China kan nucleaire onderzeeërs opsporen

• Japan begint met lozen van water uit Fukushima

OCEANIË

• Australië geeft uitleg over AUKUS

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• Naar een Navo in het Verre Oosten

• 1.600 wetenschappers tegen COP doelstellingen