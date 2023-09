Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf seinem persönlichen Telegram-Account ein kurzes Video (siehe unten auf dieser Seite) von seinem Besuch mit seinem Stabschef bei den Truppen von Bachmut gepostet.

Wir sehen ihn dort mit dem "Weißen Führer", Andrij Bilezki, dem militärischen Führer der ukrainischen "integralen Nationalisten". Letzterem zufolge besteht die Mission der Ukraine darin, "die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug zu führen... gegen die von den Semiten angeführten Untermenschen."

"Integraler Nationalismus" ist eine Ideologie, die sich der Ukrainer Dmytro Dontsov (1883-1973) in Anlehnung an den Franzosen Charles Maurras ausgedacht hat. Er entwickelte sie rund um einen Hass auf Juden und Russen. Zunächst Geheimagent des Reiches, wurde Donzow während des Zweiten Weltkriegs, als Verwalter des Reinhard-Heydrich-Instituts in Prag, zu einem der Hauptorganisatoren der Juden- und Zigeunerfrage. Er wurde nicht in Nürnberg vor Gericht gestellt, sondern von der CIA recycelt. Im Gegensatz zu dem, was sein Wikipedia-Eintrag fälschlicherweise angibt, starb er nicht in Kanada, sondern in den Vereinigten Staaten in South River.

Nach der Gründung des Asow-Regiments und der Niederlage von Mariupol schuf Andrij Bilezki eine mechanisierte Infanterieeinheit, die 3. Sturmbrigade. Es ist jetzt die wichtigste ukrainische Einheit, die an der Schlacht um Bachmut beteiligt ist.

Russland behauptet, eine spezielle militärische Intervention in der Ukraine durchzuführen, um sie zu entnazifizieren. Es stellte jedoch die private Militärkompanie Wagner gegen die Neonazis des Asow-Regiments in Mariupol und dann gegen die 3. Sturmbrigade in Bachmut auf. Die Wagner-Gruppe, die Jewgeni Prigoschin gehörte, wurde jedoch von einem russischen Bewunderer des Dritten Reiches, Dmitri Utkin, kommandiert. Der Kreml hat ihn gerade nach einem internen Konflikt eliminiert, der von der westlichen Presse als Putschversuch bezeichnet wurde.

Andrij Bilezki machte es für alle seine Männer zur Pflicht, die Schriften von Dmytro Donzow zu lesen und zu studieren. Außerdem verehrt er Donzows Handlanger Stepan Bandera, der im Zweiten Weltkrieg mehr als eineinhalb Millionen Ukrainer massakrierte. Auch Bandera wurde in Nürnberg nicht vor Gericht gestellt, sondern von der CIA übernommen. Während des Kalten Krieges leitete er von München aus die ukrainischen Sendungen von Radio Free Europe.

"Indem sie einen Mann jüdischer Herkunft [Wolodymyr Selenskyj] mit jüdischem Hintergrund an die Spitze der Ukraine stellten, wollten die westlichen Staats- und Regierungschefs das unmenschliche Wesen verbergen, das heute das Fundament des ukrainischen Staates ausmacht (...) Das macht diese ganze Situation in höchstem Maße verabscheuungswürdig. Denn hier haben wir einen Juden, der die Verherrlichung des Nationalsozialismus und derjenigen unterstützt, die den jüdischen Völkermord in der Ukraine orchestriert haben, der den Tod von anderthalb Millionen Menschen verursacht hat", sagte der russische Präsident Wladimir Putin letzte Woche auf der Sitzung des Pobieda-Ausschusses.