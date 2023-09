De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus - AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

• De ECOWAS-sancties en de acties van Frankrijk tegen Niger zijn oorlogsdaden

AMERIKA’S

• Amerikaanse gezondheidsautoriteiten censureerden authentieke informatie over COVID

• Trage vooruitgang in onderzoek naar corruptie van Joe Biden

• Twee neonazi-demonstraties zouden zijn georganiseerd door de Democratische Partij

• Jack Lew nieuwe ambassadeur van de VS in Tel Aviv

• Nietigverklaring van de veroordeling en de gevangenisstraf van Luiz Inacio Lula da Silva

EUROPA

• De Britse regering manipuleerde de BBC en sociale netwerken over Covid

• Stad Birmingham failliet

• Wie schoot de DC9 van Itavia neer in 1980?

• Zwitserland kan generaal Khaled Nezzar berechten

• Polen levert zijn Oekraïense delinquenten en criminelen uit

• De Europese Unie investeert in ruimte-informatie

• 895.000 daklozen in de EU en het VK

• Europarlementariërs ontvangen Jens Stoltenberg

• Het Europees Parlement stelt regelgeving voor over mediacensuur op het internet

• Nikol Pashinyan keert zich af van Rusland en de CSTO

• Wit-Rusland reageert niet op Poolse inval

• Tataarse terrorist Rustem Umerov nieuwe Oekraïense minister van Defensie

• Volodimir Zelensky staat achter de "Witte Führer

• Ihor Kolomoïsky gearresteerd

• Oekraïne ziet af van meeste gevallen van vrijstelling van dienstplicht

• Gezondheidsdienst Oekraïense leger in verval

• Volgens het Verenigd Koninkrijk zijn de Oekraïense

• VK zegt dat Oekraïense verliezen "onhoudbaar" zijn

• De voorwaarden van Rusland

• Vladimir Poetin stigmatiseert de rol van president Zelenski bij de verheerlijking van het nazisme

• Russische visie op het Oekraïense "tegenoffensief

• Oprichting van een Bevrijdingsleger van Basjkir

AFRIKA

• Ennahda-leider onder huisarrest geplaatst

• Irena organiseert de eerste Afrikaanse Klimaattop

AZIË

• Tamir Pardo beschrijft het regime van Ben Gvir op de Westelijke Jordaanoever als "apartheid

• Saoedisch-Israëlische normalisering en de Palestijnen

• Clashes tussen immigranten in Tel Aviv

• Koning Hoessein waarschuwt Israël voor Syrische plannen voor Jom Kippoer-oorlog

• Libanese christenen aangevallen omdat ze homoseksualiteit uit het strafrecht willen halen

• Bashar al-Assad schaft militaire veldrechtbanken af

• Interne botsingen binnen de SDF

• Schermutselingen in Kirkuk

• Kritieke situatie van de Jemenitische bevolking

• De Verenigde Arabische Emiraten bereiden de legalisering van casino’s voor

• Onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de EU vastgelopen

• Zweedse EU-diplomaat gevangen gezet in Iran

• Iran werkt niet langer samen met IAEA

• Israël probeerde Iraanse raketproductie te saboteren

• Bharat vervangt India

• Verzoening in Thailand over de rug van de verkiezingswinnaar

• Naar een militaire toenadering tussen Noord-Korea en Rusland

• China eist Indisch en Russisch grondgebied op

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• Rusland presenteert zijn programma voor versterking van multilateralisme bij de Verenigde Naties

• Procedures VN-Veiligheidsraad onder de loep

• Is ASEAN een product van de Koude Oorlog of een onafhankelijke organisatie?

• Een EU-AU minitop in de marge van de G20

• OPEC+ blijft de productie verlagen