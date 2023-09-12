Столкнувшись с волной смены режимов во франкоязычных странах Африки, французские СМИ были ошеломлены. Они не могут объяснить отторжение Франции.

Старые рефрены о колониальной эксплуатации неубедительны. Например, Париж добывает уран Нигера, причем не по рыночной, а по смехотворно низкой цене. Однако путчисты никогда не приводили этот аргумент. Они говорят совсем о другом. Обвинения в манипуляциях со стороны России не более убедительны. Прежде всего, потому, что Россия не стоит за путчистами в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо, Нигере или Габоне, а главное - потому, что это зло возникло гораздо раньше их прихода к властти. Россия пришла в Африку только после победы в Сирии, в 2016 году, тогда как проблема возникла как минимум в 2010, а то и в 2001 году.

Как всегда, сложившаяся ситуация становится непонятной, если не учитывать, как она возникла.

После терактов 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты отвели важную роль в Африке своему вассалу - Франции. Цель заключалась в том, чтобы сохранить там старый порядок, дождаться, пока Африком укрепится и Пентагон сможет распространить на этот континент политику разрушения политических институтов, которую он уже осуществлял на Большом Ближнем Востоке. [1] Постепенно республиканская политика уступила место племенной. С определенной точки зрения, это было освобождением от груза французской помощи, а с другой – чудовищный возврат в прошлое.

В 2010 году президент Франции Николя Саркози, вероятно, по совету Вашингтона, взял на себя инициативу по урегулированию конфликта в Кот-д’Ивуаре. В то время, когда страну раздирал межплеменной конфликт, ЭКОВАС, а затем двоюродный брат Барака Обамы [2], кенийский премьер-министр Раила Одинга, предприняли попытку договориться об уходе президента Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо. Проблема заключалась не в авторитарном режиме Гбагбо, а в том, что последний из послушного агента ЦРУ превратился в защитника своей страны. После президентских выборов Париж предпринял военное вмешательство, чтобы арестовать Гбагбо - якобы для того, чтобы остановить геноцид, - и заменить его Алассаном Уаттарой, давним другом французского правящего класса. Впоследствии Лоран Гбагбо предстал перед Международным уголовным судом, который после длительного разбирательства признал, что он не совершал геноцида, и поэтому военное вмешательство Франции было неоправданным.

В 2011 году президент Николя Саркози по совету Вашингтона вводит войска в Ливию. И снова официальной целью было прекращение геноцида, устроенного диктатором против собственного народа. Для придания убедительности этому обвинению ЦРУ, стоявшее за действиями Франции, организовало дачу ложных показаний в Совете по правам человека в Женеве. В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН разрешил ведущим державам вмешаться в ситуацию, чтобы остановить резню, которой на самом деле не было. Президент России Дмитрий Медведев закрыл на это глаза. Президент США Барак Обама хотел, чтобы AfriCom наконец начал работу в Африке, где он числился, а его солдаты все ещё находились в Германии. Но в последний момент командующий AfriCom отказался воевать против Муамара Каддафи плечом к плечу с джихадистами, которые воевали против его собратьев в Ираке (американские военные до сих пор не признали двойную игру ЦРУ, которая поддерживает джихадистов против России, часто в ущерб странам Запада). Поэтому Барак Обама вынужден был прибегнуть к НАТО, забыв о том, что ранее обещал не использовать её против этой южной страны. В итоге, Муамара Каддафи пытали и линчевали, а Ливия была расчленена. При этом Ливийская Арабская Джамахария, которая вовсе не являлась диктатурой, а представляла собой режим, вдохновленный французскими социалистами XIX века и Парижской коммуной, была единственной африканской силой, стремившейся объединить арабов с неграми. Каддафи хотел освободить континент так же, как он освободил своих соотечественников от западного колониализма. Он даже готовился к сотрудничеству с главой МВФ Домиником Стросс-Каном по созданию единой валюты для нескольких африканских государств. Его падение пробудило его врагов. Под бесчувственным взглядом победившего Запада чернокожие вновь стали истребляться арабами, даже если они были гражданами Ливии, и попадать в рабство. Бедные африканские страны, которым Ливия оказывала экономическую поддержку, рухнули, начиная с Мали [3]. Арабские джихадисты, которых НАТО привела к власти в Триполи, поддерживали отдельных туарегов против темнокожего населения в целом. Проблема постепенно распространилась на всю Сахельскую Африку.

Однако, не сумев извлечь уроки из этих преступлений, президент Франции Франсуа Олланд организовал новую смену режима в Мали. В марте 2012 г., когда срок полномочий президента Амаду Тумани Туре подходил к концу, и хотя он не выставлял свою кандидатуру на перевыборы, группа офицеров, подготовленных в США, свергла его, не объяснив своих действий. Она прервала идущую президентскую кампанию и назначила Дионкунду Траоре Президентом переходного процесса. Эта хитрость была одобрена ЭКОВАС, председателем которого сейчас является Алассан Уаттара. Неудивительно, что президент Дионкунда Траоре обратился к Франции за помощью в борьбе с нападавшими на него джихадистами. Париж предложил разместить войска в Мали, чтобы с тыла атаковать Алжир - свою реальную цель. Это была операция Серваль. Осознавая, что они следующие в списке, алжирские генералы жестко пресекли захват джихадистами заложников на нефтяном объекте Ин-Аменас. Тем самым они предупредили Францию от вмешательства в дела своей страны.

Но Францию это не остановило. Она реорганизует свои силы и проводит операцию Бархан. Французская армия была передана в распоряжение американского повелителя. Теперь всем заправляет AfriCom, по-прежнему находящийся в Германии. Французские войска, которых теперь поддерживают члены Европейского Союза (Дания, Испания, Эстония, Великобритания, Швеция и Чехия), уничтожают цели, указанные им AfriCom. В этом регионе, который раньше был французским, французские войска имеют хороший контакт с местным населением, в то время как американцам приходится сталкиваться с языковым барьером.

На данном этапе первое замечание заключается в том, что операция Бархан, независимо от её результатов, не является легитимной. Конечно, официальной целью Запада является сдерживание джихадистов, но любой житель Сахеля понимает, что именно Запад создал джихадистов в регионе и уничтожил Ливию. И это далеко не всё.

Давайте сделаем шаг назад. Вспомним, что всё началось с попытки Пентагона разрушить африканские политические структуры с помощью AfriCom, так же как он ранее разрушал политические структуры Большого Ближнего Востока с помощью CentCom. 11 мая 2022 г. заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд созвала в Марокко совещание представителей 85 государств, участвующих в коалиции против ДАЕШ. Она рассказала о том, что стоит на повестке дня: джихадисты вновь формируют ДАЕШ в Сахеле. У них есть оружие, которое официально предназначалось для Украины. Скоро весь регион превратится в кромешный ад [4]. В ноябре президент Нигерии Мухаммаду Бухари подтвердил факт массового поступления в руки джихадистов в Сахеле и бассейне озера Чад американского оружия, первоначально предназначавшегося для Украины.

Именно столкнувшись с угрозой своему существованию, военные в Мали, Буркина-Фасо и Нигере взяли власть в свои руки, чтобы защитить свой народ.

Важно понимать, что африканские лидеры уже много лет жалуются на поддержку Францией джихадистов, с которыми она якобы борется. Речь не о том, чтобы обвинить французских военных, а о том, какую роль играют её секретные службы, работающие на США.

С самого начала операции Серваль сирийские джихадисты жаловались, что Франция отказалась от них в пользу своих коллег в Сахеле. И президент Франсуа Олланд был вынужден сдерживать свои войска до тех пор, пока катарские инструкторы малийских джихадистов не вывели свои войска. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил этот вопрос со своим французским коллегой Лораном Фабиусом, который с усмешкой заявил: «Это наша Реалполитик!»

Между городами Гат (недалеко от алжирской границы) и Саббах (недалеко от Нигера) в пустыне Феззан на юге Ливии развернуты учебные лагеря Аль-Каиды. Согласно весьма серьезному изданию Canard enchaîné, эти джихадистские лагеря были организованы британскими и французскими спецслужбами.

Три года назад, 8 октября 2021 г., премьер-министр Мали Чогуэль Кокалла Майга дал интервью РИА Новости [5], которое было широко растиражировано и прокомментировано во всем регионе, но не во Франции, где о нем не знает никто, кроме наших читателей.

По словам министра иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерийцев за рубежом Яу Сангаре Бакара, обратившегося с письмом в Совет Безопасности (Исх. S/2023/636), в прошлом месяце французские агенты освободили нескольких террористов, находившихся в плену. Они были схвачены в долине в деревне Фитили (28 км к северо-западу от Ятакалы), где проходило совещание по планированию нападения на военные позиции в районе трех границ. В ходе трех операций, в том числе двух в Нигере и одной в Мали, были задержаны 16 лидеров террористов.

В письме Яу Сангаре Бакара мимоходом поднимаются важные вопросы о роли ЭКОВАС [6], вопросы не новые и поднимавшиеся с момента смены режима в Кот-д’Ивуаре. Эта международная организация только что ввела санкции против Нигера и мобилизовала войска для восстановления конституционного порядка. Однако устав ЭКОВАС не уполномочивает его налагать подобные санкции, так же как и Устав ООН не уполномочивает его предпринимать военные действия против одного из своих членов.

Случаи Гвинеи и Габона несколько отличаются. Это не государства озера Чад или Сахеля. Они еще не находятся под угрозой. Их военные сначала восстали против авторитарных режимов - Альфа Конде в Гвинее и Али Бонго в Габоне. Оба отказались уйти от власти вопреки желанию населения. Но заговорщики в обеих странах поспешили обвинить во всем французское военное присутствие. Просто потому, что они могут с уверенностью предсказать, что французская армия будет защищать не интересы габонцев и даже не интересы французов, а только интересы Вашингтона.

Война готовится заранее. Сегодня Соединенные Штаты передают оружие в обстановке конфликта на Украине. Завтра будет уже поздно.

В этом контексте, по меньшей мере, удивительно слышать, как президент Франции Эммануэль Макрон проповедует защиту конституционного порядка. С одной стороны, потому что все эти государства находятся в непосредственной опасности, а с другой - потому что, поставив французскую армию на службу амбициям американских лидеров, он сам предал собственную Конституцию.