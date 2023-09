De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op zijn persoonlijke Telegram-account een korte video geplaatst (zie onderaan deze pagina) van zijn bezoek, samen met zijn stafchef, aan de troepen in Bakhmut.

Daarop is hij te zien met de "witte führer", Andriy Biletsky, militair leider van de Oekraïense "integraal-nationalisten". Volgens Biletsky is het de missie van Oekraïne om "de blanke rassen van de wereld te leiden in een laatste kruistocht... tegen de Untermenschen [submensen], die worden geleid door de Semieten".

Integraal-nationalisme" is een ideologie die werd bedacht door de Oekraïner Dmytro Dontsov (1883-1973), gebaseerd op die van de Fransman Charles Maurras. Hij ontwikkelde het vanuit een haat tegen Joden en Russen. Dontsov, aanvankelijk een geheim agent voor het 3e rijk, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog als beheerder van het Reinhard Heydrich Instituut in Praag een van de belangrijkste organisatoren van de Endlösung voor Joodse en zigeunerkwesties. Hij werd niet berecht in Neurenberg, maar gerecycled door de CIA. In tegenstelling tot wat zijn Wikipedia-vermelding ten onrechte vermeldt, stierf hij niet in Canada, maar in de Verenigde Staten in South River.

Na de oprichting van het Azov Regiment en de nederlaag bij Mariupol, richtte Andriy Biletsky een gemotoriseerde infanterie-eenheid op, de 3e Aanvalsbrigade. Momenteel is dit de belangrijkste Oekraïense eenheid die betrokken is bij de slag om Bakhmut.

Rusland stelt dat het een speciale militaire interventie in Oekraïne uitvoert om het land te denazificeren. Het zette echter het particuliere militaire bedrijf Wagner op tegen de neonazi’s van het Azov-regiment in Marioupol en vervolgens de 3e aanvalsbrigade in Bakhmut. De Wagner-groep, eigendom van Jevgeni Prigozjin, stond onder leiding van een Russische bewonderaar van het Derde Rijk, Dmitri Outkin. Het Kremlin heeft hem onlangs uit de weg geruimd na een interne confrontatie die door de westerse pers werd beschreven als een poging tot staatsgreep.

Andriy Biletsky heeft al zijn mannen verplicht om de geschriften van Dmytro Dontsov te lezen en te bestuderen. Hij vereert ook Dontsovs handlanger, Stepan Bandera, die meer dan anderhalf miljoen Oekraïners heeft afgeslacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook Bandera stond niet terecht in Neurenberg, maar werd gerekruteerd door de CIA. Hij leidde tijdens de Koude Oorlog de Oekraïense uitzendingen van Radio Free Europe vanuit München.

"Door aan het hoofd van Oekraïne een man van Joodse afkomst te plaatsen [Volodymyr Zelensky], met een Joodse achtergrond, wilden de Westerse leiders de onmenselijke essentie verhullen die aan de basis ligt van de huidige Oekraïense staat (...) Dit maakt de hele situatie uiterst weerzinwekkend. Want hier hebben we een Jood die de verheerlijking toelaat van het nazisme en van degenen die de Joodse genocide in Oekraïne hebben georkestreerd, die de dood van anderhalf miljoen mensen veroorzaakte", verklaarde de Russische president Vladimir Poetin tijdens de vergadering van de Commissie Pobiéda vorige week.