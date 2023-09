De Franse regering lijkt vast te zitten in Niger. Ze blijft hardnekkig volhouden dat de junta die president Mohamed Bazoum ten val heeft gebracht onwettig is, ook al hebben de Verenigde Staten over de rug van Frankrijk al een deal met de junta gesloten.

De staatssecretaris voor politieke zaken, de Straussiaanse Victoria Nuland, ging lunchen bij een lid van de junta, generaal Moussa Salaou Barmou. Hij studeerde aan de National Defence University in de buurt van Washington [1].

De regering Biden heeft toegezegd een invasie in Niger door ECOWAS-troepen onder leiding van Frankrijk te voorkomen, in ruil voor het feit dat ze zich niet tot Rusland wendt en de twee militaire dronebases van de VS op haar grondgebied behoudt. Het is een pragmatische overeenkomst die Washington in staat stelt een einde te maken aan zijn Franse vazal in Afrika, terwijl het zich voorbereidt op een aanval van jihadisten op Niger op de middellange termijn en weet dat Niamey zich op de lange termijn tegen het land zal keren.

De Franse president Emmanuel Macron is verraden door zijn Amerikaanse opperheer. Hij kan nu niet anders dan wenen over het lot van zijn ambassadeur in Niamey. "Op dit moment hebben we in Niger een ambassadeur en diplomatiek personeel die letterlijk gegijzeld worden in de Franse ambassade (...) Voedselleveringen worden verhinderd. Hij eet op militaire rantsoenen (...) [Hij] mag niet meer naar buiten, hij is persona non grata en ze weigeren hem te laten eten (...) Ik zal doen wat we met president Bazoum afspreken, want dat is de legitieme autoriteit en ik spreek hem elke dag".

Vanuit het standpunt van Niger is de overeenkomst met de Verenigde Staten gewoon een manier om tijd te winnen. In de komende jaren zal Washington een regionale oorlog ontketenen in de Sahel en het Tsjaadmeer. Victoria Nuland bereidt dit al meer dan een jaar voor, sinds het begin van de oorlog in Oekraïne [2]. Niger zal dan gedwongen zijn om zich tot Rusland te wenden en de Amerikaanse bases te verdrijven. Het is dus gewoon een kwestie van niet alle vijanden tegelijk bestrijden: eerst moeten we de fase van ECOWAS achter ons laten en ons bevrijden van het Franse imperialisme [3], daarna moeten we met het Amerikaanse imperialisme afrekenen.