Il presidente Volodymyr Zelensky, dopo l’intervento alla 78^ Assemblea generale delle Nazioni Unite (New York) si è recato a Washington per parlare alle Camere riunite del Congresso, come già fece a dicembre 2022.

Il presidente della Camera dei rappresentanti però si è opposto in considerazione del «carico degli impegni dei parlamentari».

Non sfugge a nessuno la differenza: nel 2022 presidente della Camera era la Democratica Nancy Pelosi, favorevole alla guerra (foto), oggi è il Repubblicano Kevin McCarthy, contrario alla guerra.