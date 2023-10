Secondo la BBC, il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SB) e l’Ufficio di Stato d’inchiesta indagano sul generale Valeri Zaluzhny (foto), comandante-in-capo delle forze armate ucraine.

È accusato di non aver perseguito la «liberazione» del Sud del Paese.

Si tratta di un’accusa di alto tradimento.

Diversi alti graduati sono già stati interrogati, tra loro il comandante delle forze di Difesa, Sergei Naev, l’ex comandante della zona Sud, nonché il capo dell’amministrazione della regione di Kherson, Andrei Kovalchuk.

Il generale Zaluzhny non ha più abbastanza uomini per proseguire la controffensiva su tutti i fronti. Da due settimane l’esercito perderebbe almeno un migliaio di uomini al giorno. Sono state adottate misure per precettare tutti gli uomini validi presenti in Ucraina. La maggior parte delle esenzioni sono state abrogate.