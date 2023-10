Il vecchio mondo è già morto e un nuovo mondo si sta delineando. Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fondi diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci diverse, confrontare argomentazioni contraddittorie.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

– Sottoscrizione annuale: 150 euro

– Sottoscrizione mensile: 15 euro

EDITORIALE

• Cambia la posizione occidentale sulla guerra in Ucraina

AMERICHE

• Il Canada accusa Bharat di aver assassinato oppositori sul proprio territorio

• La strategia di difesa del presidente Joe Biden condanna inevitabilmente il figlio Hunter

• Hunter Biden denuncia due lanciatori d’allarme

• Audizione del procuratore generale

• Secondo il capo della polizia del Campidoglio, Nancy Pelosi è la principale responsabile dei fatti accaduti il 6 gennaio 2021

• La ricerca di petrolio in Alaska di nuovo tema elettorale

• La flotta navale militare degli Stati Uniti e quella della Cina

• Dichiarazione sulla cooperazione atlantica

• Il Pentagono non conferma né smentisce la sua posizione rispetto a Taiwan

• Analisi statunitense della psicologia di Vladimir Putin

• Al dipartimento per la Sicurezza Interna nasce il Gruppo consultivo di esperti in intelligence

• L’Argentina commemora le vittime della dittatura

• Luiz Ignacio Lula da Silva dichiara: «Il Brasile è di ritorno»

EUROPA

• Il Regno Unito presenta un rapporto menzognero al Consiglio di sicurezza

• Il Regno Unito rinvia la fine della vendita delle vetture a benzina e diesel

• La Francia sostiene le minoranze sessuali nel mondo

• Recep Tayyip Erdogan auspica il riconoscimento della Repubblica Turca di Cipro del Nord

• Polonia, Ungheria e Slovacchia sfidano la Commissione europea

• L’esercito polacco acquista equipaggiamenti di alta gamma

• La Polonia cessa di consegnare armi all’Ucraina

• Gli agricoltori bulgari protestano contro le importazioni di cereali ucraini

• Il parlamento europeo contesta il rialzo dei prezzi dell’elettricità

• L’Ucraina avvia la de-oligarchizzazione

• Il governo di Kiev mette in scena il mito della vittoria di Kiev

• La Macedonia del Nord espelle diplomatici russi

• La Russia sblocca la situazione in Nagorno Karabakh

• La diaspora armena vorrebbe una guerra dell’Occidente contro l’Azerbaijan

• L’Ucraina e gli Stati Uniti accusati di preparare un colpo di Stato in Georgia

• Penny Pritzker dirigerà la ricostruzione dell’Ucraina

• L’Ucraina contro la Russia davanti alla Corte Internazionale di Giustizia

• Purga al ministero della Difesa ucraino

• Fu un errore ucraino a causare la caduta del missile sul mercato di Konstantinovka

• Due diplomatici statunitensi espulsi dalla Russia

AFRICA

• La Tunisia arresta i migranti diretti in Unione Europea

• La politica della UE nell’Africa francofona

• ASIA

• Incontro tra Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky

• Il Quintetto impaziente di far eleggere un presidente in Libano

• Bashar al-Assad in Cina

• La Turchia attacca il PKK in Iraq

• Negoziati saudo-yemeniti

• L’Iraq non rispetta il Patto di Sicurezza firmato con l’Iran

• L’Iran accusa l’AIEA di politicizzazione e agisce di conseguenza

• Strumentalizzazione della morte di Mahsa Amini

• L’amministrazione Biden “sanziona” l’ex presidente Ahmadinejad

• Scambio di spie Usa-Iran

• La Cina produce industrialmente chip elettronici più avanzati di quelli degli Stati Uniti

• La cooperazione strategica sino-russa

• La Cina non ha dimenticato l’Unità 731

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• Espulsione dell’ambasciatore israeliano dall’emiciclo delle Nazioni Unite

• Iran, Qatar e Turchia denunciano l’islamofobia europea