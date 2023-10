De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus - AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Dit buitengewone hulpmiddel is alleen beschikbaar via een abonnement:

– jaarabonnement: 150 euro

– maandabonnement: 15 euro

Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

• Evaluatie van het westerse standpunt over de oorlog in Oekraïne

AMERIKA’S

• Canada beschuldigt Bharat van het vermoorden van tegenstanders op zijn grondgebied

• De verdedigingsstrategie van president Joe Biden veroordeelt onvermijdelijk zijn zoon Hunter

• Hunter Biden klaagt twee klokkenluiders aan

• Hoorzitting van de procureur-generaal

• Volgens het hoofd van de Capitoolpolitie is Nancy Pelosi hoofdverantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 6 januari 2021

• Olie-exploratie in Alaska is opnieuw een verkiezingsargument

• De Amerikaanse militaire vloot en zijn Chinese rivaal

• Verklaring over Atlantische samenwerking

• Het Pentagon bevestigt noch ontkent zijn standpunt over Taiwan

• Amerikaanse psychologische analyse van Vladimir Poetin

• Oprichting van een adviesgroep van inlichtingendeskundigen voor het ministerie van Binnenlandse Veiligheid

• Argentinië herdenkt de slachtoffers van de dictatuur

• Luiz Inacio Lula da Silva verklaart dat "Brazilië terug is".

EUROPA

• Het Verenigd Koninkrijk presenteert een vals rapport aan de Veiligheidsraad

• UK stelt einde benzine- en dieselauto’s uit

• Frankrijk steunt seksuele minderheden wereldwijd

• Recep Tayyip Erdoğan roept op tot erkenning van de Turkse Republiek Noord-Cyprus

• Polen, Hongarije en Slowakije trotseren de Europese Commissie

• Pools leger verwerft ultramoderne uitrusting

• Polen stopt wapenleveranties aan Oekraïne

• Bulgaarse boeren protesteren tegen Oekraïense graanimport

• Europees Parlement vecht stijging elektriciteitsprijzen aan

• Oekraïne begint ontkoppelingsproces

• De Oekraïense regering voert de mythe van Kievs overwinning op

• Noord-Macedonië zet Russische diplomaten uit

• Rusland deblokkeert de situatie in Nagorno-Karabach

• Armeense diaspora voorstander van westerse oorlog tegen Azerbeidzjan

• Oekraïne en de Verenigde Staten beschuldigd van het voorbereiden van een staatsgreep in Georgië

• Penny Pritzker gaat de wederopbouw van Oekraïne leiden

• Oekraïne versus Rusland voor het Internationaal Gerechtshof

• Zuivering in het Oekraïense ministerie van Defensie

• De schietpartij op de markt van Konstantinovka was te wijten aan een Oekraïense fout

• Twee Amerikaanse diplomaten uitgewezen uit Rusland

AFRIKA

• Tunesië arresteert mensen die naar de Europese Unie migreren

• EU-beleid in Franstalig Afrika

AZIË

• Benjamin Netanyahu ontmoet Volodymyr Zelensky

• Het Kwintet wil dat er een president wordt gekozen in Libanon

• Bashar al-Assad in China

• Turkije valt de PKK in Irak aan

• Saoedi-Jemenitische onderhandelingen

• Irak respecteert het veiligheidspact met Iran niet

• Iran beschuldigt de IAEA van politisering en trekt de consequenties

• Gebruik maken van de de dood van Mahsa Amini

• De regering Biden "sanctioneert" voormalig president Ahmadinejad

• Spionnenruil VS-Iran

• China produceert industrieel meer geavanceerde elektronische chips dan de Verenigde Staten

• Chinees-Russische strategische samenwerking

• China is Eenheid 731 niet vergeten

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• Israëlische ambassadeur verbannen uit vergaderzaal Verenigde Naties

• Iran, Qatar en Turkije veroordelen Europese islamofobie