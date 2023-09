En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Contenido del nº 53:

EDITORIAL

• Cambios en la posición de Occidente sobre la guerra en Ucrania

AMÉRICAS

• Canadá acusa a la India de haber asesinado un opositor en suelo canadiense

• La estrategia de defensa del presidente Joe Biden condena inevitablemente a su hijo Hunter

• Hunter Biden presenta denuncia contra 2 “lanzadores de alerta”

• La comisión de Justicia de la Cámara de Representantes interroga al secretario de Justicia de la administración Biden

• Según el jefe de la policía del Capitolio, Nancy Pelosi es la primera responsable de los hechos del 6 de enero de 2021

• La explotación del petróleo de Alaska vuelve a convertirse en argumento electoral

• La marina de guerra de Estados Unidos frente a su rival de China

• Estados Unidos patrocina una Declaración sobre la Cooperación Atlántica

• El Pentágono evita aclarar su posición sobre Taiwán

• Estados Unidos escruta la “psicología” del presidente ruso

• El DHS estadounidense crea un Grupo de Expertos en inteligencia

• Argentina rinde homenaje a las víctimas de la dictadura

• El presidente Luiz Inacio Lula da Silva declara que “Brasil ha regresado”

EUROPA

• Reino Unido miente al Consejo de Seguridad de la ONU al rendir cuenta sobre su actividad como presidente de ese órgano

• Reino Unido pospone la prohibición de venta de automóviles de gasolina o diésel

• Francia apoya a las minorías sexuales en el mundo

• El presidente Erdogan llama a que se reconozca la República Turca del Norte de Chipre

• Desafío de Polonia, Hungría y Eslovaquia a la Unión Europea

• Las fuerzas terrestres de Polonia adquieren equipamiento de alto nivel

• Polonia detiene sus entregas de armas a Ucrania

• Protestas de los agricultores búlgaros contra las importaciones de cereales ucranianos

• El Parlamento Europeo cuestiona las alzas de precios de la electricidad

• Ucrania inicia un proceso de “desoligarquización”

• El gobierno ucraniano agita el mito de la “victoria de Kiev”

• Macedonia del Norte expulsa diplomáticos rusos

• Rusia desbloquea la situación en el Alto Karabaj

• La diáspora armenia quiere que Occidente entre en guerra contra Azerbaiyán

• Acusan a Ucrania y Estados Unidos de preparar un golpe de Estado en Georgia

• Una estadounidense designada para dirigir la reconstrucción de Ucrania

• Ucrania presenta una denuncia contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia

• Purga en el ministerio de Defensa ucraniano

• La caída de un misil en el mercado de Konstantinovka es imputable a un error del ejército ucraniano

• Rusia expulsa 2 diplomáticos estadounidenses

ÁFRICA

• Túnez detiene a los migrantes que tratan de llegar a la Unión Europea

• La política de la Unión Europea en África francófona

ASIA

• Encuentro entre Benyamin Netanyahu y Volodimir Zelenski

• Impaciencia por concretar la designación de un presidente en Líbano

• El presidente sirio Bachar al-Assad visita China

• El ejército turco ataca el PKK en Irak

• Negociaciones entre Arabia Saudita y los rebeldes yemenitas

• Irak no respeta el Pacto de Seguridad que firmó con Irán

• Irán acusa el OIEA de politizar su misión

• Instrumentalización de la muerte de Mahsa Amini contra el gobierno iraní

• Estados Unidos “sanciona” al ex presidente iraní Ahmadineyad

• Intercambio de espías entre Estados Unidos e Irán

• China está produciendo a escala industrial microchips más avanzados que los de Estados Unidos

• La cooperación estratégica entre Rusia y China

• China no olvida los crímenes de la Unidad 731

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• Expulsan al embajador de Israel del hemiciclo de la Asamblea General de la ONU

• Irán, Qatar y Turquía denuncian la islamofobia europea