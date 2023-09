por

El viaje del presidente ucraniano Volodimir Zelenski a Estados Unidos aclaró las últimas ambigüedades sobre este personaje. Zelenski no parece interesado en preservar las vidas de sus compatriotas. De hecho, Zelenski está movilizando a todos los hombres del país y enviándolos a morir en el frente, a pesar de que no hay esperanzas de victoria. Ya se ve claramente que Zelenski no vacila en mentir ni en embaucar y que lo que le interesa es tratar por todos los medios de lograr que ciertos Estados sean expulsados de las organizaciones intergubernamentales. Todo eso trae a la mente el recuerdo del tristemente célebre Stepan Bandera, quien masacró a miles de sus compatriotas ucranianos durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, o sea cuando ya se sabía que la derrota del III Reich era claramente inevitable.