Tijdens de receptie van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het Canadese federale parlement stelde de voorzitter van het Huis, Anthony Rota, een veteraan voor die op de publieke tribune zat.

"Ik ben er erg trots op dat hij uit North Bay komt en uit mijn district Nipissing-Timiskaming. Hij is een Oekraïense held, een Canadese held, en we danken hem voor al zijn diensten. Hij voegt eraan toe dat hij in de Eerste Oekraïense Divisie heeft gevochten. President Zelensky zwaait daarop met zijn vuist en glimlacht.

Deze veteraan is Yaroslav Hunk (98 jaar oud). Hij vocht voor de Eerste Oekraïense Divisie, beter bekend als de SS Galicia Divisie. Hij nam deel aan talrijke slachtpartijen onder Oekraïense, Joodse, Poolse en Slowaakse burgers.

Na de ceremonie hebben verschillende Joodse organisaties, waaronder de Vrienden van het Simon Wiesenthal Centrum, fel geprotesteerd.

Een monument ter ere van de helden van de SS Galicia divisie in Edmonton is vernield.

De Canadese premier William Lyon Mackenzie King, een persoonlijke vriend van Adolf Hitler, bood onderdak aan veel oorlogsmisdadigers aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, waaronder Dmitry Dontsov, de grondlegger van het Oekraïense integraal-nationalisme. Dontsov, die niet werd berecht in Neurenberg, was een van de belangrijkste organisatoren van de Endlösung van het zigeuner- en Jodenvraagstuk als beheerder van het Reinhard Heydrich Instituut. Zijn "uitvoerende" arm, Stepan Bandera, kwam hem legaal opzoeken in Canada. Nazipremier Jaroslav Stetsko werd triomfantelijk ontvangen in Winnipeg.

De huidige vice-premier Chrystia Freeland, kleindochter van Michael Chomiak, redacteur van de belangrijkste nazi-krant in Centraal-Europa, werkte voor een groep oorlogsmisdadigers om de geschiedenis van Oekraïne te herschrijven (Encyclopedie van Oekraïne), waardoor het lijkt alsof de Oekraïense integraal-nationalisten nooit met de nazi’s hebben samengewerkt.