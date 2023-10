Na zijn optreden bij de Verenigde Naties, waar hij uiriep dat "de Russische agressie verder zou kunnen reiken dan Oekraïne", vroeg Zelensky het Amerikaanse Congres om nieuwe miljarden dollars. Het Amerikaanse Congres heeft tot nu toe 43 miljard dollar uitgetrokken voor "veiligheidshulp aan Oekraïne", d.w.z. voor directe militaire doeleinden. Met de overige financiering, die officieel voor humanitaire doeleinden wordt gegeven maar in werkelijkheid voor oorlogsdoeleinden wordt gebruikt, komt het bedrag dat Washington aan Kiev heeft verstrekt ruim boven de 70 miljard dollar uit. Nu heeft het Witte Huis het Congres opnieuw gevraagd om 24 miljard dollar voor Oekraïne. Daarbij komt de ruim 30 miljard dollar die de Europese Unie aan Kiev heeft gegeven, plus tientallen miljarden van Groot-Brittannië, Duitsland, Japan, Canada, Polen, Nederland, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Frankrijk en Italië.

Deze enorme stroom overheidsgeld uit de zakken van het volk voedt wat de New York Times beschrijft als "een clandestiene en geheime wapenmarkt" in Oekraïne. Miljarden dollars belandden in de zakken van hoge ambtenaren in Kiev, zo veel zelfs dat de regering de minister van Defensie en zijn zes onderministers heeft moeten ontslaan wegens corruptie. Deze corrupte ambtenaren zijn in feite de zondebokken voor een veel grotere corruptie. President Zelensky heeft zelf aanzienlijke belangen (formeel overgedragen aan een partner) in drie bedrijven die zijn gevestigd in belastingparadijzen en heeft voor tientallen miljoenen dollars luxe villa’s gekocht in verschillende delen van de wereld (meest recentelijk in Egypte).

De enorme militaire voorraden die Oekraïne ontvangt van de Verenigde Staten en Europese mogendheden worden niet cadeau gedaan, , maar op krediet verstrekt. Als gevolg hiervan heeft Oekraïne een buitenlandse schuld opgebouwd waarvan het eeuwen zou duren om die terug te betalen. Deze schuld zal nog verder oplopen met de "wederopbouw" die Zelensky in handen heeft gelegd van het Amerikaanse bedrijf BlackRock, de grootste investeringsmaatschappij ter wereld.

Investeringen in Oekraïne leveren ons veel op," zegt de Amerikaanse Democratische senator Richard Blumenthal. We hebben de NAVO verenigd. We hebben geholpen het geloof en vertrouwen in Amerikaans leiderschap te herstellen, zowel moreel als militair. En dat alles zonder dat er ook maar één Amerikaanse soldaat of vrouw gewond is geraakt of is gedood. "De belangrijkste reden om Oekraïne te blijven helpen - zegt Mitch McConnell, leider van de Republikeinse Fractie in de Amerikaanse Senaat - zijn de koude, harde, concrete Amerikaanse belangen".