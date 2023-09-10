По поручению правительства моей страны и в дополнение к нашим предыдущим письмам о том, что вооруженные силы Соединенных Штатов, незаконно присутствующие на северо-востоке Сирии и в районе Эт-Танф в ее юго-восточной части, совершают акты агрессии и грубо нарушают международное право и Устав Организации Объединенных Наций, я хотел бы обратить Ваше внимание на следующее.

Соединенные Штаты Америки и их марионетки из числа террористических организаций и военизированных формирований продолжают нарушать суверенитет Сирийской Арабской Республики и разграблять ее стратегические ресурсы. Их цель –– усугубить последствия незаконных односторонних принудительных мер и лишить сирийцев возможности использовать свои национальные ресурсы. Они хотят усилить страдания сирийцев в результате террористической войны, которая навязывается сирийцам в последние годы при прямой поддержке администрации Соединенных Штатов и ее союзников, в первую очередь израильского оккупационного образования.

В результате актов агрессии, разграбления и вредительства, которые совершаются вооруженными силами Соединенных Штатов и их марионетками из числа террористических организаций и сепаратистских формирований, был нанесен ущерб нефтяной и горнодобывающей отраслям Сирии. В период с 2011 года по первую половину 2023 года этот ущерб составил в общей сложности 115,2 млрд долл. США.

Согласно последним статистическим данным и оценкам, нефтяная отрасль Сирии понесла прямые убытки на сумму в 27,5 млрд долл. США:

• разграбление, уничтожение и сжигание около 341 млн. баррелей добытой нефти. Расхищается от 100 000 до 130 000 баррелей в день, а в последнее время почти 150 000 баррелей в день. Кроме того, расхищено около 5909 млрд куб. м природного газа и 413 000 тонн бытового газа на общую сумму 21,4 млрд долл. США;

• разрушение и разграбление объектов (сумма ущерба 3,2 млрд долл. США);

• бомбардировка сирийских объектов нефтегазовой инфраструктуры самолетами так называемой «международной коалиции» (сумма ущерба 2,9 млрд долл. США).

Косвенный ущерб составил 87,7 млрд долл. США. Он представляет собой сумму упущенной выгоды от продажи сырой нефти и природного и бытового газа, поскольку показатель добычи опустился ниже уровня, ожидаемого при нормальных условиях производства.

Сирийская Арабская Республика подчеркивает, что вышеуказанный ущерб –– это не просто цифры. Речь идет о количественных данных, подтверждающих ответственность Соединенных Штатов и их союзников за то, что они причиняют страдания, ухудшают условия жизни и осложняют гуманитарную ситуацию с целью удушить Сирию и помешать ей сделать свой выбор.

Сирийская Арабская Республика вновь обращается к Организации Объединенных Наций с призывом принять срочные меры к тому, чтобы положить конец политике агрессии и оккупации, которая проводится против Сирийской Арабской Республики, и покончить с преступлениями и посягательствами на суверенитет, которые являются следствием этой политики. Необходимо положить конец незаконному присутствию вооруженных сил Соединенных Штатов. Оккупированная ими территория, включая месторождения нефти, газа и других природных ресурсов, должна быть возвращена сирийскому государству, чтобы способствовать улучшению гуманитарных условий и удовлетворению гуманитарных потребностей. В результате были бы созданы благоприятные условия для добровольного, безопасного и достойного возвращения перемещенных лиц и беженцев на родину. Сирийская Арабская Республика требует того, чтобы администрация Соединенных Штатов была привлечена к ответственности за это разграбление и в полной мере возместила ей нанесенный ущерб.

Буду признателен за издание и распространение настоящего письма в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 34 повестки дня и в качестве документа Совета Безопасности.