Ближний Восток - это зона нестабильности, в которой множество групп борются за выживание. На Западе принято считать, что население Ближнего Востока состоит из евреев, христиан и мусульман, но на самом деле все гораздо сложнее. Каждая религия сама по себе состоит из множества конфессий. Например, в Европе и Северной Африке мы знаем, что христиане делятся на католиков, православных и протестантов, но на Ближнем Востоке существуют многие и многие десятки различных церквей. То же самое можно сказать об иудейской и мусульманской религиях.

Каждый раз, когда какая-то фигура на шахматной доске переставляется, все остальные фигуры вынуждены менять свою позицию. Вот почему сегодняшние союзники завтра могут оказаться врагами, а сегодняшние враги вчера были союзниками. На протяжении веков каждый становился то жертвой, то палачом. Иностранцы, посещающие Ближний Восток, априори видят людей с той же культурой, что и они, с той же верой, но они не знают их истории и не готовы её воспринять.

Если мы хотим содействовать миру, мы не должны прислушиваться только к тем, кто нам близок. Мы должны понимать, что мир - это не только разрешение несправедливостей, от которых страдают наши близкие, но и несправедливостей, от которых страдают наши враги. И это не то, что мы делаем спонтанно. За последние несколько месяцев во Франции, например, мы слышали только мнение некоторых украинцев против русских, некоторых армян против азербайджанцев, а теперь и некоторых израильтян против палестинцев.

Наконец, среди множества источников, к которым мы можем обратиться, мы должны различать тех, кто защищает свои непосредственные материальные интересы, тех, кто защищает свою родину, и тех, кто защищает принципы. Ситуацию осложняют группы, которые являются не религиозными, а теократическими. Они не отстаивают никаких высших принципов, но используют религиозный язык для победы.

А теперь, после изложения общих соображений, перейдем к конкретным фактам.

ХАМАС напал на Израиль в 6 часов утра 7 октября 2023 года, в 50-ю годовщину октябрьской войны 1973 года, известной на Западе как «война Йом Киппур». В то время Египет и Сирия совершили внезапное нападение на Израиль, придя на помочь палестинцам. Но Тель-Авив, информированный Амманом и поддержанный Вашингтоном, разгромил арабские армии. Анвар Садат предал свой народ, а Сирия потеряла Голанские высоты.

Нынешняя операция включает в себя ракетный обстрел, рассчитанный на насыщение «Железного купола», и 22 наземные атаки на израильскую территорию. Впервые в Палестине ракеты были выпущены по израильским командным центрам, чтобы облегчить действия коммандос. Официально эти действия были направлены на захват заложников, чтобы договориться об обмене 1256 палестинских заключенных, содержащихся в особо охраняемых тюрьмах. Вылазки осуществлялись по суше, морю и воздуху (с использованием ультралёгких дронов).

На подготовку этой операции, получение разведданных, обучение тысячи коммандос и переброску оружия ушли месяцы, если не годы. Но ослепленные уверенностью в своём превосходстве, мы не заметили этого. План операции разработал Мохаммад Дайф, оперативный руководитель ХАМАСа, который два года не попадался на глаза и появился вновь вместе с пресс-секретарем ХАМАСа Абу-Обайдой.

Израиль сумел обнаружить все 7000 выпущенных ракет, но уничтожить смог лишь 3 000. Социальные сети и арабские телеканалы показали, что ХАМАС захватил несколько танков и, как минимум, пограничный пост на западе сектора. Кроме того, он совершил нападение на фестиваль электронной музыки в кибуце Реим, где были изнасилованы и убиты не менее 280 участников. Было захвачено большое количество заложников, в том числе генералов. Его коммандос ворвались в несколько израильских городов, расстреливая жителей из пулеметов. С израильской стороны погибло не менее 700 человек, 2200 получили тяжелые ранения, с палестинской стороны - в два раза больше.

Это была самая крупная палестинская операция за последние полвека.

Происходящее - результат 75-летнего угнетения и нарушения международного права. Израиль нарушил десятки резолюций Совета Безопасности ООН, не получив ни одной санкции. Израиль - это неправовое государство, которое без колебаний коррумпировало или убивало почти всех палестинских политических лидеров. Он сознательно препятствовал экономическому развитию территорий, способствуя созданию отдельного палестинского государства, которое он частично контролирует.

Отчаяние и страдания, накопившиеся за последние 75 лет, находят свое отражение в агрессивном и жестоком поведении некоторых палестинцев, осознающих, что они уже давно забыты международным сообществом. Однако времена меняются. Большинство членов ООН, ставших свидетелями военных неудач Запада и побед России в Сирии и на Украине, больше не намерены склонять голову перед Соединенными Штатами. В годовщину самопровозглашённой независимости Израиля и массового убийства и изгнания палестинцев (Нахба) Генеральная Ассамблея подтвердила, что международное право на стороне палестинцев, а не израильтян. Это не мешает ХАМАС совершать военные преступления.

Нынешняя ситуация безнадежна для обеих сторон. После трех четвертей века преступлений Израиль уже не может претендовать на что-либо. Его население расколото. За последние несколько месяцев в Тель-Авиве, несмотря на сопротивление незначительного большинства населения и массовые демонстрации, власть захватили последователи украинца Владимира Жаботинского, выступающие за еврейский супремацизм. Молодежь, стремящаяся жить в мире, с неохотой идёт служить в армию, которая с особой жестокостью расправляется с арабами, но вынуждена воевать, чтобы защитить свои семьи, которые им дороги, и свою страну, в которую они больше не верят.

Палестинцы на законных основаниях создали государство, которому в ООН предоставлен статус наблюдателя. После смерти Ясира Арафата его президентом был избран лидер ФАТХ Махмуд Аббас. Однако после победы ХАМАС на выборах в законодательные органы власти в 2007 году и невозможности добиться от Запада признания правительства ХАМАС палестинцы начали гражданскую войну. В итоге Западный берег оказался под управлением ФАТХ - светской партии, созданной Ясиром Арафатом. Махмуд Аббас и его приближенные финансируются США, Евросоюзом и Израилем. Сектор Газа, напротив, находится в руках ХАМАС - палестинского звена Братьев-мусульман. Им управляют люди, которые рассматривают ислам не как духовность, а скорее как оружие для завоевания. В основном они оплачиваются Великобританией, Катаром, Израилем, Турцией, Ираном и Европейским союзом. Оба блока противостоят друг другу на всех выборах на протяжении 16 лет. Их лидеры живут в мафиозной роскоши, что резко контрастирует с нищенскими условиями жизни их народа.

На момент создания ХАМАС финансировался Великобританией. Его поддерживали израильские спецслужбы, чтобы ослабить ФАТХ Ясира Арафата. Затем Израиль вступил с ним в борьбу и убил его религиозного лидера шейха Ахмеда Ясина. Затем Израиль вновь использовал ХАМАС для ликвидации лидеров марксистского палестинского сопротивления. В начале войны с Сирией боевики ХАМАС в сопровождении агентов Моссада и джихадистов Аль-Каиды атаковали палестинский лагерь Ярмук [1]. Но сегодня ХАМАС снова воюет со своим бывшим союзником - Израилем.

Мохаммад Дайф известен как основатель бригад "Изз аль-Дин аль-Кассам". Как и все Братья-мусульмане, он является исламским супремацистом. Он ссылается на Изз аль-Дина аль-Кассама (1882-1935), противника французского мандата в Ливане и британского мандата в Палестине. Таким образом, он не имеет никакой связи с бывшим муфтием Иерусалима и союзником нацистов Амином аль-Хусейни, несмотря на то, что разделяет его антисемитизм. В 2010 г. он писал: «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама... лучше подготовлены к тому, чтобы продолжать идти своим исключительным путем, которому нет альтернативы, а это путь джихада и борьбы с врагами мусульманской нации и человечества... Мы говорим нашим врагам: вы на пути к исчезновению (заваль), а Палестина останется нашей, включая Аль-Кудс (Иерусалим), Аль-Аксу (мечеть), её города и селения от моря (Средиземного) до реки (Иордан), с севера до юга. Вы не имеете права даже на дюйм этой территории». Мохаммад Дайф не воин, а специалист по захвату заложников. И его операция направлена именно на это, а не на освобождение Палестины.

В то время, когда у президента Махмуда Аббаса начались проблемы со здоровьем, ФАТХ разделился на три вооружённые фракции:

– фракция Фатхи Абу аль-Ардата, главы службы национальной безопасности.

– фракция Мохаммада Абдель Хамида Иссы (по кличке "Лино"), командующего "Кифах аль-Муссаллах" (вооруженная борьба). Он идет по стопам Мохамеда Даллана, бывшего главы палестинской разведки, убившего Ясира Арафата. В настоящее время ее поддерживают Объединенные Арабские Эмираты.

– фракция Мунира Макдаха, бывшего военного руководителя ФАТХа, который сближается с ХАМАСом, Катаром, Турцией и Ираном.

В прошлом месяце эти три группировки столкнулись с исламистскими группировками ХАМАС, а также Джунд эль-Шам и Аль-Шабаб аль-Мослем - двумя джихадистскими группировками, воевавшими вместе с НАТО и Израилем против Сирийской Арабской Республики. Ожесточенные бои происходили в лагере Айн-эль-Хелуэ (Сидон, Южный Ливан). В то время я толковал их в свете событий в Нахр-эль-Бареде (Северный Ливан) в 2007 году [2], пока не понял, что они были связаны с предсмертными муками Махмуда Аббаса [3]..

На протяжении 75 лет Тель-Авив делал все возможное, чтобы не допустить равенства для всех, будь это евреи или арабы. Напротив, начиная с Женевского призыва, он продвигает принцип «двух государств», иными словами, колониальный план лорда Уильяма Пиля, который британцы не смогли навязать ни на местах в 1937 г., ни в ООН в 1948 г., но по которому сегодня достигнут консенсус. Теперь только марксисты из Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) ведут свои проповеди в пустыне, предлагая создать единое государство, в котором каждый человек будет иметь равный голос [4].

Столкнувшись с тем, что он назвал палестинским вторжением, а с точки зрения палестинцев это просто возвращение домой, премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал скорую победу. Но что это будет за победа? Уничтожение боевиков ХАМАСа не устранит 75-летнюю несправедливость. Их дети подхватят факел, переданный им их родителями.

Чтобы достичь своей цели, Биньямин Нетаньяху должен сначала объединить израильтян, которых он разделил. По примеру Голды Меир во время «шестидневной войны» он должен привлечь в правительство свою оппозицию. Поэтому он встретился с Яиром Лапидом и генералом Бенни Ганцем. Однако первый поставил условие, что еврейские супремацисты Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир должны покинуть правительство, иными словами, премьер-министр должен отказаться от своего плана и плана своих спонсоров [5] – штрауссианцев из администрации Байдена [6].

Лидеры ХАМАС призвали палестинских беженцев за рубежом, всех арабов и всех мусульман примкнуть к ним в их борьбе. Под палестинскими беженцами подразумевается, прежде всего, большинство населения Иордании и Ливана. Арабы - это ливанская Хезболла и Сирия, которые в последние месяцы возобновили свои связи с ХАМАС, а мусульмане - Иран и Турция.

Но на данный момент к ХАМАС присоединились только «Исламский джихад», т.е. Иран, и различные группы Сопротивления на Западном берегу реки Иордан.

Вопреки утверждениям Wall Street Journal, ХАМАС вовсе не управляется Ираном. Это значило бы забыть о соглашении между Хасаном Эль-Банной, основателем Братьев-мусульман, и Рухоллой Хомейни, основателем Исламской Республики Иран. Эти две структуры поделили между собой мусульманский мир и отказались от существенного вмешательства одной в сферу влияния другой. Тегеран не перестает громко заявлять о своей поддержке палестинцев, но его конкретные действия в Палестине ограничиваются «Исламским джихадом».

Политические лидеры ХАМАС живут в Турции под защитой спецслужб. Именно Анкара руководит ХАМАСом и операцией «Потоп Аль-Акса». Открывая в воскресенье 8 октября сирийскую православную церковь, президент Реджеп Тайип Эрдоган патетически заявил: «Установление спокойствия, прочного мира и стабильности в регионе путем решения палестинской проблемы в соответствии с нормами международного права является главным приоритетом, на котором мы сосредоточились в ходе переговоров с нашими партнерами (...) К сожалению, палестинцы и израильтяне, а также весь регион расплачиваются за задержку в отправлении правосудия (...) Подливание масла в огонь не принесет пользы никому, включая гражданское население обеих сторон. Турция готова сделать всё, что в её силах, ради скорейшего прекращения боевых действий и снятия напряженности, возникшей в результате последних инцидентов».

Решение Анкары начать новую войну сразу после разгрома Республики Арцах в Азербайджане и отправки военной техники в Россию в нарушение односторонних принудительных мер США говорит о том, что турецкие дипломаты больше не боятся Вашингтона, несмотря на его попытку свергнуть президента Эрдогана в 2016 году. И как только закончится эта операция, последует другая - против курдов, в Сирии и Ираке.

Если в дело вступит Хезболла, Израиль не сможет самостоятельно отразить нападение. Он может существовать только при военной поддержке США. Однако общественное мнение в США больше не поддерживает Израиль, а Пентагон не в состоянии его защитить. То, что происходит сейчас, - одно из следствий войны на Украине. Вашингтон не в состоянии производить достаточное количество боеприпасов для своих украинских союзников. Он даже вынужден черпать их из своих запасов в Израиле. Но и там их резервы уже истощены.

В первые часы конфликта Хезболла выпустила несколько ракет по фермам Шебаа, т.е. по территории, являющейся спорной между Ливаном и Израилем. Тем самым она продемонстрировала свою поддержку палестинского сопротивления в соответствии с риторикой «единства фронтов». Но в войну она не вступила, поскольку опасается ХАМАСа, с которым воевала в Сирии. И к тому же не разделяет их «братскую» идеологию.

Все западные лидеры заверили нас, что они осуждают террористические действия ХАМАСа и поддерживают Израиль. При этом они ничего не делали в прошлом для устранения несправедливости в Палестине, и их принципиальная позиция показывает, что они не сделают этого и на этот раз. В свою очередь, Россия и Китай, не становясь ни на сторону палестинцев, ни на сторону израильтян, призывают не к применению западных правил, а к соблюдению международного права. Мы столкнулись с ситуацией, когда все игроки заранее сознательно саботируют любое решение, так что вряд ли можно будет избежать кровавой бойни.