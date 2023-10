De afgelopen maanden hebben de Iraanse Revolutionaire Garde verschillende coördinatiebijeenkomsten georganiseerd in Beiroet. Hamas, Hezbollah en Islamitische Jihad namen eraan deel. Ismaïl Qaani, de commandant van de al-Quds-brigades, zat ze voor.

Een ervan, in mei 2023, is openbaar gemaakt (foto). Hieraan namen Hassan Nasrallah (secretaris-generaal van de Libanese Hezbollah), Saleh al-Arouri (nummer 2 van Hamas) en Ziad al-Nakala (commandant van de Islamitische Jihad) deel.

Het doel van deze bijeenkomsten was het delen van ervaringen over aanslagen op Israëlisch grondgebied. Het was waarschijnlijk tijdens deze bijeenkomsten dat de Palestijnse deelnemers hun opvatting over oorlog veranderden.

Het is echter absurd om te geloven dat de groepen die zichzelf Imam Rouhollah Khomeiny noemden en degenen die zichzelf Hassan el-Banna noemden (oprichter van de Moslim Broederschap) overeenkwamen om een gezamenlijke militaire staf te vormen. Khomeini en el-Banna hadden concurrerende ideologieën ontwikkeld, die allebei religie in de politiek gebruikten. Ze ontmoetten elkaar en verdeelden de wereld: de sjiieten zijn de invloedssfeer van de Khomeinisten, de soennieten die van de Broederschap. Deze overeenkomst wordt tot op de letter nageleefd door de huidige Leider van de Iraanse Revolutie, Ayatollah Ali Khamenei.

Hezbollah vocht tegen Hamas tijdens de Syrische oorlog en sloot daarna vrede met Hamas toen deze toegaf een fout te hebben gemaakt en vervolgens een ambassade naar Damascus stuurde om zich te verontschuldigen. De twee groepen hebben hetzelfde doel: de bevrijding van Palestina, maar er is een fundamenteel ethisch verschil tussen hen. Hezbollah heeft zich nog niet aangesloten bij de Hamas-operatie tegen Israël, maar zou dat wel moeten doen als Tel Aviv de principes van anti-oproer oorlogvoering. toepast.