Contenido del nº 55:

EDITORIAL

• Estados Unidos, Francia y Reino Unido vetan proyecto de alto al fuego en Gaza

AMÉRICAS

• Canadá adopta “sanciones” contra medios de prensa de Moldavia

• Los objetivos de Washington en el conflicto israelo-palestino

• El jefe de la diplomacia estadounidense “pasa revista” a los aliados en el Medio Oriente

• El mensaje que Blinken llevó a los vasallos de Estados Unidos en el Medio Oriente

• La Casa Blanca nombra un “enviado para cuestiones humanitarias en Medio Oriente”

• Congresistas estadounidenses denuncian la propaganda de guerra de Israel

• Ron DeSantis condena la ayuda humanitaria a Gaza

• Los senadores republicanos tratan de impedir la nominación de un nuevo embajador en Israel

• La Cámara de Representantes de Estados Unidos podría adoptar sanciones contra las universidades “propalestinas”

• Arrestan a pacifistas judíos en Washington

• El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participó en el “gabinete de guerra” israelí

• El Pentágono adopta medidas para garantizar la seguridad de los satélites estadounidenses

• Coordinación militar entre Estados Unidos y Reino Unido

• Los “Cinco Ojos” se reunieron en California

• Medidas de Estados Unidos contra la venta de microchips a China

• Medidas de Estados Unidos contra Irán

• Cumbre latinoamericana sobre las migraciones

• El “rey de la banana” será el nuevo presidente de Ecuador

• Anuncian elección presidencial en Venezuela para finales de 2024

• Extradición a Argentina de un sacerdote acusado de participar en sesiones de tortura

EUROPA

• Reino Unido llama los británicos a salir de Líbano

• El primer ministro británico viajó a Israel

• Crítica italiana a la prohibición de manifestaciones propalestinas en Francia

• El ministro de Defensa de Alemania viajó a Líbano

• El jefe del gobierno de Alemania critica la posición de Rusia ante el conflicto israelo-palestino

• La Unión Europea realiza su primer ejercicio militar

• Preocupación en la Unión Europea sobre repercusión del conflicto en Gaza

• El jefe del gobierno de Armenia reescribe la historia de la República de Artsaj

• Ucrania ya no logra obtener financiamiento

• Ataque ucraniano contra dos aeropuertos rusos

• El presidente de Ucrania no irá a Jerusalén

• Nuevos documentos de archivos confirman las matanzas de judíos perpetradas por los nacionalistas integristas ucranianos

• El presidente ruso aborda el conflicto israelo-palestino con actores regionales

• Rusia abroga su ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares

ÁFRICA

• Egipto propone una cumbre sobre el conflicto israelo-palestino

• Egipto abre el paso de Rafah a la ayuda humanitaria enviada a Gaza

• Conversaciones entre Egipto y Turquía

• El Wall Street Journal afirma que Egipto apoya a la Hermandad Musulmana en Sudán

• Israel evacúa su embajada en Marruecos

ASIA

• El ministro de Defensa israelí tiene prohibido entrar en la oficina del primer ministro

• Netanyahu decide los bombardeos contra Gaza a pesar de la oposición de varios ministros

• Según el célebre periodista Seymour Hersh, Israel planea arrasar Gaza con bombas penetrantes estadounidenses

• Parálisis del gobierno de Israel

• El gabinete del primer ministro de Israel se niega a trabajar con un general de la reserva

• El antiguo Twitter se convierte en campo de batalla de la información

• Dimisión de la ministro israelí de Información ante la censura militar

• Pogromos antiárabes en la Cisjordania ocupada

• Arrestos de “sospechosos” palestinos en la Cisjordania ocupada

• La agencia palestina WAFA subraya que las acciones del Hamas no representan al pueblo palestino

• El jefe del buró político del Hamas critica una falta de implicación del Hezbollah

• El Hezbollah deja ciego a Israel en la frontera norte

• Rama libanesa de la Hermandad Musulmana dice haberse implicado en la operación de Gaza

• El Departamento de Estado evacúa parte de su personal diplomático en Líbano

• Anulación de la visita del presidente de Estados Unidos en Jordania

• Presiones del presidente de Estados Unidos sobre Irak

• La Hermandad Musulmana se ve marginalizada en Yemen

• Washington inicia contactos indirectos con el Hamas

• Turquía apuesta por la moderación en el conflicto israelo-palestino

• Dos grupos navales estadounidenses están listos para iniciar la limpieza étnica en Gaza

• Irán no da órdenes al Hezbollah libanés

• Irán confirma que el Hezbollah está dispuesto a defender a la población de Gaza

• La legislación de la India no permite legalizar matrimonios entre personas de un mismo sexo

• El ministro de Exteriores de Rusia viajó a Pyongyang

• China precisa su posición sobre el conflicto israelo-palestino

• China incrementa la inversión en las “nuevas rutas de la seda”

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• La OMS denuncia las órdenes israelíes de evacuación para los hospitales de la franja de Gaza