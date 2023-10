Die Hamas verfügt über ein Arsenal westlicher Waffen, die an die Ukraine geliefert wurden. Es ist nicht bekannt, wie sie an ihn gelangten.

Die Untersuchung der Videos der Hamas ist unwiderruflich. Die Organisation verfügt über Panzerabwehrraketenwerfer FGM-148 Javelin (aus US-Produktion) und NLAW (aus schwedischer Produktion) sowie AT4-Raketenwerfer aus schwedischer oder US-amerikanischer Produktion.

Israel muss mit schweren Verlusten rechnen, wenn es seine Armee nach Gaza schickt. Der israelische Generalstab hat bereits bestätigt, dass einer seiner Offiziere bei einer Aufklärung in Gaza durch eine dieser Waffen getötet wurde.

Darüber hinaus hat die Hisbollah sie als Präventivmaßnahme an der libanesisch-israelischen Grenze eingesetzt.

Im August 2021 enthüllte Newsweek, dass eine Il-76 Maschine eine Lieferung westlicher Waffen im Wert von 100 Millionen US-Dollar in Teheran ausgeladen hatte. Damals glaubte man, dass Russland dem Iran Kopien westlicher Waffen lieferte, damit sein Militär sie kopiert. Sie könnten in die Hände der Hamas gelangt sein. Das Pentagon hatte dies bestritten. Im Ernst: Die ukrainische Armee ist so korrupt, dass es einfach ist, Waffen von ihr zu kaufen. Diese können das Schwarze Meer durchqueren, ohne Hilfe von Russland oder dem Iran.