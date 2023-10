Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

• Les analyses prémonitoires du général Yitzhak Brik

AMÉRIQUES

• Discours de Joe Biden de retour d’Israël

• Déploiement militaire US à proximité de Gaza

• Conseils du Pentagone à Tsahal

• Démission d’un haut-fonctionnaire du département d’État

• Mutinerie au département d’État

• Rébellion au Congrès

• Les musulmans et les juifs US contre Joe Biden

• Ron DeSantis fait fermer une association pro-palestinienne

• Mike Johnson nouveau président de la Chambre des représentants

• Publication d’une preuve de la corruption de Joe Biden

• Le candidat péroniste en tête de la présidentielle argentine

EUROPE

• 100 000 manifestants à Londres contre la guerre à Gaza

• L’Écosse pour un cessez-le-feu à Gaza

• Altercation irlando-israélienne

• Fausses alertes à la bombe en France

• Emmanuel Macron prêt à élargir le conflit gazaoui

• Sahra Wagenknecht fonde la BSW

• Karl Nehammer apporte le soutien de l’Autriche à Israël

• Un cargo chinois aurait endommagé le gazoduc BalticConnector

• Petr Fiala apporte le soutien de la Tchéquie à Israël

• La Slovaquie cesse son aide militaire à l’Ukraine

• Pour Viktor Orbán, l’UE se comporte comme l’URSS

• Joseph Borrell assure que la question palestinienne a de l’importance

• Les sanctions contre la Russie devraient affecter chaque citoyen

• La Russie abat deux MGM-140 ATACMS

• La Russie se prépare à la guerre nucléaire

• Vladimir Poutine s’étonne des discriminations racistes du Comité international olympique

• Arrestation en Russie d’une journaliste états-unienne

• Négociations arméno-azerbaïdjanaises

AFRIQUE

• L’Égypte pourrait accueillir des Palestiniens pour 135 millions de dollars

• L’Algérie et la Tunisie songent à se retirer de l’initiative de paix arabe

• La Libye se divise à nouveau

• Fermeture du bureau de liaison israélien à Rabat

• Mohamed Bazoum aurait tenté de s’échapper

• Fraude aux élections municipales au Mozambique

• La Somalie dépassée par les jihadistes

ASIE

• Un proche de Benjamin Netanyahu s’oppose à l’entrée du Tsahal dans Gaza

• L’armée israélienne présente un montage des exactions du Hamas

• Israël légalise la torture

• Goggle désactive ses applications GPS en Israël

• Le témoignage de Yocheved Lifshitz

• Mahmoud Abbas snobe Joe Biden

• Théophile III de Jérusalem dénonce les bombardements israéliens

• Tracts israéliens sur Gaza

• Manifestations en Israël contre Benjamin Netanyahu

• Des armes occidentales ukrainiennes aux mains du Hamas et du Hezbollah

• L’engagement du Hezbollah pour Gaza

• La Jordanie prise en étau

• Attaque israélienne en Syrie

• Attentats contre les Forces états-uniennes en Iraq

• Des Yéménites attaquent une base illégale des USA en Syrie

• Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani conteste le droit d’Israël à tuer

• Recep Tayyip Erdoğan dénonce l’attitude du Conseil de sécurité

• La Türkiye prend ses distances avec le Hamas

• Recep Tayyip Erdoğan interprète le conflit israélo-palestinien au regard de la colonisation

• L’Iran souhaite éviter la généralisation du conflit

• La normalisation des relations entre le Bhoutan et la Chine pourrait ouvrir un conflit entre la Chine et l’Inde

• Inculpation d’Imran Khan

• Le Pakistan observe que la lutte contre l’occupation ne peut pas être assimilée au terrorisme

• Tension philippino-chinoise

• Changements ministériels en Chine

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• La CIJ a été saisie des conséquences juridiques des pratiques israéliennes

• António Guterres critique l’aveuglement occidental

• Israël demande la démission du secrétaire général de l’Onu