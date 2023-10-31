Массовая расправа

Израильские ВВС продолжают бомбить город Газа в наказание за нападение Объединенного палестинского сопротивления (исключая ФАТХ) 7 октября. Бомбы сыплются на город, убивая тысячи мирных жителей. Согласно опросу [1], проведенному в июне 2022 г. Палестинским центром политики и опросных исследований, в случае проведения выборов в законодательные органы власти за ХАМАС проголосовали бы только 34% палестинцев против 31% за ФАТХ. Таким образом, две трети жертв израильских бомбардировок настроены враждебно по отношению к ХАМАС. В то же время 71% из них поддерживают вооруженную борьбу против израильской оккупации. С этой точки зрения 56% предпочитают Исмаила Ханию (ХАМАС) Махмуду Аббасу (ФАТХ).

Получается, что Израиль таким способом не борется с ХАМАС, а уничтожает всё сопротивляющееся ему население Газы.

Изгнание жителей из Газы

Три четверти израильской армии всё еще стоят перед разделительной Стеной, ожидая приказа пересечь её и добить оставшихся в живых после бомбардировок. Официально Соединенные Штаты надеются избежать геноцида, побуждая Израиль проявить сдержанность. На самом деле в Вашингтоне знают, что эта операция изначально не была направлена против ХАМАС, а имела целью решить палестинский вопрос путем изгнания его населения. Поэтому Госдепартамент предложил списать весь внешний долг Египта (135 млрд. долл.), если он примет и натурализует 2,2 млн. жителей Газы.

На данный момент маршал ас-Сиси от этой идеи отказывается. Каир придерживается резолюции Лиги арабских государств, которая после Шестидневной войны заявила, что перемещение палестинцев и их натурализация - не более чем обманчивый маневр, направленный на ликвидацию палестинского дела.

Читать : « Доклад министерства Разведки Израиля о переселении жителей Газы в Египет», Перевод Эдуард Феоктистов , Сеть Вольтер, 1 ноября 2023.

Слабость израильской армии

С самого начала этой войны, вернее, эпизода в долгой войне, израильтяне осознавали нынешнюю слабость своей армии. С 2015 года специализированная пресса говорила об упадке ЦАХАЛ, но только в 2018 году об этом стало известно политическому классу. Тогда в Кнессете (парламенте) заслушали генерала Ицхака Брика. Он объяснил ошеломлённым депутатам, что солдаты утратили понимание того, что нужно защищать страну, что офицеры не гнушаются лгать, чтобы прикрыть себя в случае возникновения проблем, а генералы стремятся делать не военную, а политическую карьеру. Пять лет спустя не только ничего не изменилось, но стало ещё хуже.

Сегодня израильская пресса вспоминает высказывания генерала Ицхака Брика о том, что в следующей войне израильтяне будут вынуждены защищаться самостоятельно, не надеясь на помощь своей армии.

Именно это и произошло 7 октября.

Премьер-министр встретился с генералом 22 октября, но нет никаких сообщений в прессе или заявлений, свидетельствующих о том, о чём говорили эти два человека. Известно лишь, что генерал Брик потребовал отставки директора военной разведки (Аман) и главы Южного командования.

И это не всё. Впервые в распоряжении противников колонизации оказалось мощное оружие. Изучение видеозаписей, сделанных ХАМАС, убеждает в этом. На вооружении этой организации имеются пусковые установки противотанковых ракет FGM-148 Javelin (производство США) и NLAW (производство Швеции), а также ракетные установки AT4 (производство Швеции или США). Что касается ливанской Хезболлы, то она располагает внушительным запасом ракет средней дальности, что в сочетании с профессиональной подготовкой её бойцов делает её мощной военной силой, значительно превосходящей армии арабских государств.

Оружие у ХАМАС - американское или шведское. Оно куплено на Украине у коррумпированных офицеров. Сколько его у ХАМАС никто не знает. Оружие для Хезболлы поступает из Ирана, через Ирак и Сирию.

На данный момент конфликт ограничивается сектором Газа. Палестинцы на Западном берегу реки Иордан и в Израиле пока в боях не участвуют. Хезболлу останавливает резолюция 1701, которую её министры подписали по окончании израильско-ливанской войны в 2006 году [2]. Она не может пересечь реку Литани и войти на израильскую территорию, не нарушив своего слова, которое она, в отличие от Запада, соблюдает. Это обязательство перестанет действовать, если Израиль нападёт на Ливан. Поэтому пока Хезболла стоит наготове, уничтожая одну за другой израильские камеры наблюдения и радары вдоль границы. Таким образом, она сможет застать израильскую армию врасплох, если та решит начать войну.

Запад решил пожертвовать жителями Газы

Как можно не удивляться тому, что США, Франция и Великобритания наложили вето на предложение о немедленном гуманном прекращении огня? Разве можно расценить это иначе, как стремление затянуть конфликт, начавшийся 76 лет назад? С этой точки зрения анализ президента Реджепа Тайипа Эрдогана имеет смысл. Выступая перед парламентской фракцией, он сказал: «Те, кто создаёт проблему, конечно, не хотят её решения», имея в виду то, как Французская и Британская империи создали палестинскую проблему, не имеющую до сих пор решения. «Чем больше углубляется кризис, чем больше он укореняется, тем лучше для них (...) Они хотят, чтобы израильско-палестинский вопрос усугублялся... Они хотят, чтобы мир и стабильность никогда не пришли в этот регион... Они хотят, чтобы тень войны никогда не покидала Восточное Средиземноморье... Они хотят, чтобы люди, живущие здесь тысячелетиями, не пользовались богатствами этих земель... Они хотят, чтобы их система эксплуатации, основанная на крови, преследованиях и слезах, продолжалась... Вот против чего мы выступаем. Мы отвергаем эту систему эксплуатации, за которую расплачиваются все народы региона - мусульмане, христиане и евреи».

Позорно, что Премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая с трибуны Национального собрания, обвинила российскую пропаганду в том, что она необоснованно обвиняет Францию в наложении вето на [российское] предложение о немедленном прекращении огня... ссылаясь на предложение Бразилии, за которое она [напротив] проголосовала. На самом деле речь шла о двух разных предложениях: российском, которое сводилось к строгому нейтралитету, необходимому для гуманитарных действий, и было представлено на закрытом заседании 17 октября, и бразильском, осуждавшем ХАМАС за его варварские действия и представленном на открытом заседании 25 октября.

Франция не использовала право вето после 1976 года (она воспользовалась им для продолжения колонизации острова Майотта), однако на этот раз она его применила, что признал её постоянный представитель в Совете Безопасности Николя де Ривьер. Бразильская резолюция была неисполнима, поскольку осуждала одну из сторон. И Франция это знала, когда голосовала за неё.

Конец мирового господства Запада

Но есть и другое толкование. Сначала США призвали Израиль к сдержанности. Затем они направили

в поддержку Израилю две авианосные группы и открыли воздушный мост с 97 транспортными самолетами для доставки большого количества боеприпасов в Израиль (а также в Иорданию и на Кипр). Наконец, они нанесли бомбовые удары по проиранским вооруженным формированиям в Ираке и Сирии. В Вашингтоне задумались о возможных последствиях поражения Израиля в Газе после поражения НАТО на Украине. Запад перестанут бояться. Все правила, установленные вне рамок международного права, вдруг окажутся под вопросом. Все народы, которые Запад веками держал в подчинении и бесстыдно эксплуатировал, восстанут. Наступит другая эпоха.

Накопившееся за десятилетия недовольство позволяет предположить, что ситуация выйдет из под контроля и станет такой же жестокой, как и восстание ХАМАС. Поэтому ведущие западные державы решили закрыть глаза на происходящую бойню. Они осознают, что способствуют геноциду, но ещё больше они боятся, что им придется отвечать за свои прошлые и нынешние преступления.

Таким образом, на карту в Газе поставлен не палестинский вопрос, а господство Запада, господство западных правил и те неоправданные выгоды, которые западники извлекают благодаря им.

Такой напряженности не было со времен Второй мировой войны. Что касается России, то она осознает это и готовится к возможной ядерной войне. В период после начала войны в Газе она провела два масштабных военных учения, в том числе с запуском межконтинентальных баллистических ракет. Это явно не игра. Она фактически смоделировала гибель трети своего населения и превращение части своей территории в безлюдную зону из-за выпадения радиоактивных осадков.