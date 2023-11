De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

• De voorspellende analyses van generaal Yitzhak Brik

AMERIKA’S

• Toespraak van Joe Biden bij zijn terugkeer uit Israël

• Amerikaanse militaire inzet in de buurt van Gaza

• Advies van het Pentagon aan het IDF

• Ontslag van een hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken

• Muiterij op het ministerie van Buitenlandse Zaken

• Opstand in het Congres

• Moslims en joden in de VS tegen Joe Biden

• Ron DeSantis sluit pro-Palestijnse vereniging

• Mike Johnson nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden

• Publicatie van bewijs van corruptie van Joe Biden

• Peronistische kandidaat leidt presidentsverkiezingen in Argentinië

EUROPA

• 100.000 demonstranten in Londen tegen de oorlog in Gaza

• Schotland voor een staakt-het-vuren in Gaza

• Iers-Israëlische woordenwisseling

• Valse bommeldingen in Frankrijk

• Emmanuel Macron klaar om het Gaza-conflict uit te breiden

• Sahra Wagenknecht richt BSW op

• Karl Nehammer belooft steun van Oostenrijk aan Israël

• Chinees vrachtschip zou gasleiding BalticConnector hebben beschadigd

• Petr Fiala belooft Tsjechische steun aan Israël

• Slowakije beëindigt militaire steun aan Oekraïne

• Voor Viktor Orbán gedraagt de EU zich als de USSR

• Joseph Borrell benadrukt dat de Palestijnse kwestie belangrijk is

• Sancties tegen Rusland moeten elke burger raken

• Rusland schiet twee MGM-140 ATACMS neer

• Rusland bereidt zich voor op kernoorlog

• Vladimir Poetin verbijsterd over racistische discriminatie door Internationaal Olympisch Comité

• Amerikaanse journalist gearresteerd in Rusland

• Armeens-Azerbeidzjaanse onderhandelingen

AFRIKA

• Egypte kan Palestijnen opnemen voor 135 miljoen dollar

• Algerije en Tunesië overwegen terugtrekking uit Arabisch vredesinitiatief

• Libië opnieuw verdeeld

• Israëlisch verbindingskantoor in Rabat gesloten

• Mohamed Bazoum probeerde naar verluidt te ontsnappen

• Fraude bij gemeenteraadsverkiezingen Mozambique

• Somalië overrompeld door jihadisten

AZIË

• Een goede vriend van Benjamin Netanyahu verzet zich tegen de inval van de IDF in Gaza

• Het Israëlische leger presenteert een gemonteerd overzicht van Hamas-mishandelingen

• Israël legaliseert marteling

• Google deactiveert zijn GPS-toepassingen in Israël

• De getuigenis van Yocheved Lifshitz

• Mahmoud Abbas negeert Joe Biden

• Theophilus III van Jeruzalem veroordeelt Israëlische bombardementen

• Israëlische folders uitgestrooid over Gaza

• Demonstraties in Israël tegen Benjamin Netanyahu

• Westerse wapens uit Oekraïne in handen van Hamas en Hezbollah

• Hezbollah’s betrokkenheid bij Gaza

• Jordanië gevangen in een spagaat

• Israëlische aanval in Syrië

• Aanvallen op Amerikaanse troepen in Irak

• Jemenieten vallen illegale VS-basis in Syrië aan

• Sjeik Tamim bin Hamad Al-Thani betwist het recht van Israël om te doden

• Recep Tayyip Erdoğan verwerpt de houding van de Veiligheidsraad

• Turkije neemt afstand van Hamas

• Recep Tayyip Erdoğan interpreteert het Israëlisch-Palestijnse conflict in termen van kolonisatie

• Iran wil verbreiding van het conflict voorkomen

• Normalisering betrekkingen tussen Bhutan en China kan conflict tussen China en India aanwakkeren

• Imran Khan beschuldigd

• Pakistan merkt op dat de strijd tegen bezetting niet mag worden gelijkgesteld met terrorisme

• Filippijns-Chinese spanning

• Ministeriële wijzigingen in China

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• Juridische gevolgen van Israëlische praktijken voorgelegd aan ICJ

• Guterres bekritiseert westerse blindheid

• Israël vraagt ontslag secretaris-generaal VN