Jessica Cox, hoofd nucleair beleid van het Atlantisch Bondgenootschap, onthulde tijdens een bijeenkomst in het Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dat de NAVO het lidmaatschap van Oekraïne heeft geweigerd.

De Oekraïense president, Volodymir Zelensky, sprak van een "vernedering", nadat het Verenigd Koninkrijk hem had verzekerd dat lidmaatschap slechts een formaliteit zou zijn.

Rusland, dat had aangekondigd dat het de toetreding van Oekraïne zou interpreteren als een oorlogsverklaring, gaf geen commentaar.