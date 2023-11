O Comité de Supervisão e Responsabilização da Câmara de Representantes publicou a fotocópia de um cheque de US$ 200. 000 dólares de James Biden para o seu irmão Joe Biden, datado de 1 de Março de 2018, a título de comissão.

Nesse dia, James Biden encaixou US$ 400. 000 e US$ 200. 000 dólares da Americore, dizendo-lhe que o nome de “Biden” melhoraria os negócios da empresa no Médio-Oriente, tal como atestam os documentos do processo de falência da Americore [1].

Esta é a primeira vez que uma transferência de fundos põe a claro a corrupção de Joe Biden.