Мы публикуем доклад министерства разведки Израиля, в котором рассматриваются три варианта будущего Газы. Он был подготовлен по поручению министра Гилы Гамлиэль и называется «Альтернативы политической директиве для гражданского населения Газы». В нём рекомендовано переселить 2,2 млн. жителей Газы на египетский Синай.

Министерство Разведки является аналитическим центром. Оно не имеет власти над спецслужбами, но опирается на них.

Документ был разослан отдельным участникам Каирской конференции по палестинскому вопросу. Теперь понятно, почему главы арабских государств постоянно ссылались на резолюцию Лиги арабских государств 1969 года, в которой переселение палестинцев приравнивалось к ликвидации их борьбы и осуждалось.

Три предложенных варианта:

– Сохранение населения Газы под контролем Палестинской автономии;

– Подчинение населения Газы местным властям;

– Изгнание населения Газы на египетский Синай.

Каждый вариант рассматривается с трех точек зрения:

– его реализуемость;

– его легитимность (Примечание: ни в коем случае не ссылаться на международное право);

– И его идеологическое влияние.

Третий вариант представляется как «очевидная победа Израиля, восстанавливающая систему сдерживания Запада, которая была подорвана нападением на Израиль».

Египет должен быть защищен от идеологического заражения ХАМАС путем создания безопасной зоны на Синае. Часть населения Газы может быть перемещена в Грецию, Испанию, Марокко, Ливию, Тунис и Канаду.

После эвакуации гражданского населения в Египет Армия обороны Израиля сможет бороться с террористами на руинах Газы.

Необходимо провести пропагандистскую кампанию и убедить жителей Газы в том, что Аллах решил, что они потеряли свою землю и никогда не вернут её из-за преступлений, совершённых ХАМАС.

Мы не можем проверить подлинность этого документа, но израильские миротворческие организации считают его таковым. Он четко отражает стратегию израильской армии на сегодняшний день.