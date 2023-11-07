Все мы являемся свидетелями преступлений НАТО, но должны ли мы дружить с Россией? Не существует ли риск, что завтра Россия будет вести себя так же, как НАТО сегодня? Не подменяем ли мы одну форму рабства другой?

Чтобы ответить на этот вопрос, я бы опирался на свой последовательный опыт работы советником пяти глав государств. Везде российские дипломаты говорили мне: «Вы идете по неверному пути: вы стремитесь потушить пожар в одном месте, в то время как другой пожар уже разгорелся в другом». Проблема эта более глубокая и более масштабная.

Поэтому я хотел бы описать вам различия между мировым порядком, основанным на правилах, и порядком, основанным на международном праве. Это не просто линейный ход событий, а борьба двух концепций мироустройства, которую нам предстоит продолжить.

В XVII веке Вестфальские договоры закрепили принцип государственного суверенитета. Каждое государство равноправно с другими, и никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела других государств. На протяжении столетий эти договоры регулировали отношения между сегодняшними землями и европейскими государствами. Они были подтверждены Венским конгрессом в 1815 году, когда Наполеон I потерпел поражение.

Накануне Первой мировой войны царь Николай II созвал в Гааге две международные мирные конференции (1899 и 1907 гг.) «в поисках наиболее эффективных средств обеспечения для всех народов благ реального и прочного мира». Вместе с папой Бенедиктом XV он подготовил их на основе канонического права, а не права сильного. После двухмесячных обсуждений итоговые документы подписали 27 государств. Председатель Французской радикальной [республиканской] партии Леон Буржуа изложил свои соображения [1] о взаимной зависимости государств и преимуществах объединения, несмотря на их соперничество.

По инициативе Леона Буржуа на Конференции был создан Международный арбитражный суд для разрешения споров не военным, а юридическим путем. По мнению Буржуа, государства согласятся на разоружение только в том случае, если у них будут другие гарантии безопасности.

В окончательном тексте было введено понятие «обязанности государств избегать войн»... путем обращения к третейскому суду.

По инициативе одного из царских министров, Фредерика Фромгольда де Мартенса, Конференция согласилась с тем, что во время вооруженного конфликта население и воюющие стороны должны оставаться под защитой принципов, вытекающих из «обычаев, установленных между цивилизованными странами, законов гуманизма и требований общественного сознания». Одним словом, подписавшие договор стороны обязывались перестать вести себя как варвары.

Но такая система действует только в отношениях между цивилизованными странами, которые соблюдают свои подписи и подотчетны своему населению. В 1914 г. она потерпела крах, поскольку государства утратили свой суверенитет, заключив договоры об обороне, обязывающие их автоматически вступать в войны при определенных обстоятельствах, которые они не могли оценить самостоятельно.

Идеи Леона Буржуа получили распространение, но встретили противодействие, в том числе со стороны его соперника по Радикальной партии Жоржа Клемансо. Клемансо не верил, что общественное мнение может предотвратить войну. Не верили в это и англосаксы - президент США Вудро Вильсон и премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж. В конце Первой мировой войны эти три человека подменили зарождающееся международное право мощью победителей. Они разделили мир и остатки Австро-Венгерской, Германской и Османской империй. Они возложили вину за массовые убийства только на Германию, отрицая свою собственную. Навязывали разоружение без гарантий. Чтобы не допустить появления в Европе конкурента Британской империи, англосаксы стали натравливать Германию на СССР и добились бездействия Франции, заверив её в том, что ей будет позволено разграбить поверженный Второй рейх. В сущности, как выразился первый президент Федеративной Республики Теодор Хойс, они создали условия для развития нацизма.

По договору между собой, эти три человека переделали мир на свой манер (14 пунктов Вильсона, соглашения Сайкса-Пико, Декларация Бальфура). Они создали еврейское поселение в Палестине, расчленили Африку и Азию, попытались максимально урезать Турцию. Именно их можно считать главными зачинщиками всех нынешних беспорядков на Ближнем Востоке.

После Первой мировой войны на основе идей Николая II и Леона Буржуа была создана Лига Наций (Лига) без участия США, которые тем самым официально отвергли любую идею международного права. Но Лига Наций также потерпела неудачу. И не потому, что США отказались вступать в неё, как утверждают некоторые. Это было их право. Но, во-первых, потому, что она была неспособна восстановить строгое равенство между государствами, поскольку Великобритания была против того, чтобы считать колониальные народы равными себе. Во-вторых, потому что у неё не было общей армии. И, наконец, потому, что нацисты расправлялись со своими противниками, разрушали общественное мнение Германии, нарушали Берлинскую подпись и не гнушались вести себя как варвары.

Еще в Атлантической хартии 1942 года новый американский президент Франклин Рузвельт и новый британский премьер-министр Уинстон Черчилль поставили перед собой общую цель - создать по окончании конфликта мировое правительство. Однако англосаксы, вообразившие, что могут управлять миром, не смогли договориться между собой о том, как это осуществить. Вашингтон не хотел, чтобы Лондон вмешивался в его дела в Латинской Америке, а Лондон не собирался делиться гегемонией империи, над которой «никогда не заходило солнце». Во время войны англосаксы подписали большое количество договоров с союзными правительствами, особенно с правительствами в изгнании, которые они приютили у себя в Лондоне.

Однако, англосаксы не смогли победить Третий рейх, и только Советский Союз разгромил его и взял Берлин. Иосиф Сталин, первый секретарь ЦК КПСС, был противником идеи мирового правительства, да еще англосаксонского. Ему нужна была лишь организация, способная предотвратить будущие конфликты. Как бы то ни было, именно российские идеи легли в основу системы - Устава ООН, принятого на конференции в Сан-Франциско.

В духе Гаагских конференций все государства - члены ООН равноправны. Организация включает в себя внутренний трибунал - Международный суд, отвечающий за разрешение споров между её членами. Однако, учитывая предыдущий опыт, только пять держав-победительниц получают статус постоянных членов Совета Безопасности с правом вето. Но из-за отсутствия доверия (англосаксы рассматривали возможность продолжения войны с оставшимися немецкими войсками против СССР) и неопределённости поведения Генеральной Ассамблеи, победители хотели быть уверенными в том, что ООН не обернётся против них (США совершили чудовищные военные преступления, сбросив две атомные бомбы на мирное население, в то время как Япония готовилась к капитуляции перед Советским Союзом). К тому же великие державы понимали право вето по-разному. Для одних это было право отвергать предложенное решение, а для других – обязанность принимать решения по общему согласию победителей.

Только вот англосаксы с самого начала не стали играть в эту игру: государство Израиль провозгласило себя (14 мая 1948 г.) ещё до согласования его границ, а затем специальный посланник Генерального секретаря ООН по наблюдению за созданием палестинского государства граф Фольке Бернадотт был убит еврейскими супрематистами из команды Ицхака Шамира. Кроме того, место в Совете Безопасности, выделенное Китаю в связи с окончанием гражданской войны в Китае, было отдано не Пекину, а лидеру Гоминьдана Чан Кай-ши. Наконец, англосаксы корейскую зону оккупации объявили «Республикой Корея» (15 августа 1948 г.), создали НАТО (4 апреля 1949 г.), а затем германскую зоны оккупации объявили «Федеративной Германией» (23 мая 1949 г.).

СССР посчитал, что его обманули, и хлопнул дверью (политика «пустого стула»). Грузин Иосиф Сталин ошибочно полагал, что право вето - это не право порицания, а условие единодушия победителей. Он считал, что может заблокировать организацию, бойкотируя ее.

Англосаксы по-своему истолковали текст разработанного ими Устава и, воспользовавшись отсутствием Советов, надели на головы своих солдат «голубые каски» и начали войну с Северной Кореей (25 июня 1950 г.) от имени международного сообщества (sic). В итоге, 1 августа 1950 г. СССР возвращается в ООН после 6 месяцев отсутствия.

Североатлантический договор вполне легален, но внутренние правила НАТО нарушают Устав ООН. В ней союзные армии находятся под англосаксонским командованием. Главнокомандующий Объединёнными силами в Европе (SACEUR) обязательно является американским офицером. По словам первого генерального секретаря лорда Исмея, реальной целью Альянса было не сохранение мира и не борьба с Советским Союзом, а «держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем Европы» [2]. Одним словом, это было вооруженное крыло мирового правительства, которое хотели создать Рузвельт и Черчилль. Именно с этой целью президент Джо Байден отдал приказ о подрыве газопровода «Северный поток», соединяющего Россию и Германию.

Во время Освобождения МИ-6 и ФПК (то есть будущее ЦРУ) тайно создали в Германии агентурную сеть. Они разместили там тысячи нацистских лидеров и помогли им скрыться от правосудия. Клаус Барби, пытавший координатора французского Сопротивления Жана Мулена, стал первым командиром этой армии тьмы. Затем эта сеть была включена в НАТО, где её численность была значительно сокращена. Затем она была использована англосаксами для вмешательства в политическую жизнь своих союзников, которые на самом деле оказывались их вассалами.

Бывшие соратники Йозефа Геббельса создают «Народный союз за мир и свободу». С помощью США они преследовали немецких коммунистов. Позже агенты НАТО смогли манипулировать крайне левыми, превращая их в нечто предосудительное. Взять, к примеру, банду Бандеры. Но когда этих людей арестовывали, агенты НАТО приходили и убивали их в тюрьмах, прежде чем их успевали судить и давать им высказаться. С 1992 года Дания по заданию НАТО вела слежку за немецкими политиками, в числе которых была канцлер Ангела Меркель. В 2022 году Норвегия, тоже член НАТО, помогала США в подрыве "Северного потока"...

Говоря о Международном праве, нужно отметить, что жизнь постепенно налаживалась, пока в 1968 году во время «пражской весны» украинец Леонид Брежнев не сделал в Центральной Европе то, что англосаксы делали повсюду: он запретил союзникам СССР выбирать иную экономическую модель, кроме своей собственной.

После развала СССР ситуация стала ухудшаться. Заместитель министра обороны США Пол Вулфовиц разработал доктрину, согласно которой для того, чтобы остаться хозяином мира, США должны сделать всё возможное, чтобы не допустить появления нового соперника, начиная с Европейского союза. Именно руководствуясь этой идеей, госсекретарь Джеймс Бейкер навязал расширение Европейского союза за счет включения в него всех бывших стран Варшавского договора и республик бывшего СССР. Расширяясь таким образом, Союз лишал себя возможности стать политическим субъектом. Именно руководствуясь этой доктриной, Маастрихтский договор вновь поставил ЕС под защиту НАТО. И до сих пор именно в соответствии с этой доктриной, Германия и Франция финансируют и вооружают Украину.

Затем выступил чешско-американский профессор Йозеф Корбель. Он предложил англосаксам господствовать в мире, переписав международные договоры. Для этого, по его мнению, достаточно заменить англосаксонское право, основанное на обычаях, рациональным римским правом. Таким образом, в долгосрочной перспективе все договоры дадут преимущество доминирующим державам: США и Великобритании, связанным, по выражению Уинстона Черчилля, «особыми отношениями». Дочь профессора Корбеля, демократка Мадлен Олбрайт, стала представителем в ООН, а затем госсекретарем. Затем, когда Белый дом перешел к республиканцам, госсекретарем стала приемная дочь профессора Корбеля, Кондолиза Райс. В течение двух десятилетий эти две «сестры» [3] тщательно переписывали основные международные соглашения, якобы совершенствуя их, но на самом деле изменяя их дух.

Сегодня международные институты действуют по правилам, установленным англосаксами в нарушение международного права. Эти правила не прописаны ни в одном кодексе, поскольку являются всего лишь интерпретацией обычаев доминирующей державы. Каждый день мы подменяем международное право неправомерными правилами и нарушаем свою собственную подпись.

Например:

• Страны Балтии при их создании в 1990 году взяли на себя письменное обязательство сохранять памятники, посвящённые воинам Красной Армии. Поэтому уничтожение этих памятников является нарушением их собственной подписи.

• Финляндия в 1947 году взяла на себя письменное обязательство сохранять нейтралитет. Поэтому вступление в НАТО является нарушением данного обязательства.

• 25 октября 1971 г. ООН приняла резолюцию 2758, признающую, что Пекин, а не Тайвань, является единственным законным представителем Китая. В результате правительство Чан Кайши было исключено из Совета Безопасности и заменено правительством Мао Цзэдуна. Следовательно, недавние военно-морские маневры Китая в Тайваньском проливе представляют собой не агрессию против суверенного государства, а свободное развертывание его сил в собственных территориальных водах.

• Минские соглашения были призваны защитить русскоязычное население Украины от преследований со стороны интегральных националистов. За них в Совете Безопасности поручились Франция и Германия. Но, как заявили Ангела Меркель и Франсуа Олланд, никто из них не собирался их применять. Их подписи ничего не стоят. Если Минские соглашения сработали, войны на Украине никогда бы не было.

Апогеем разрушения Международного права стало назначение в 2012 году американца Джеффри Фелтмана на пост директора по политическим вопросам. Из своего офиса в Нью-Йорке он курировал войну Запада против Сирии. Используя миротворческие учреждения для ведения войны [4].

Российская Федерация выполняла все обязательства, подписанные ею или Советским Союзом, пока США не стали угрожать ей, размещая оружие вдоль её границ. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) обязывает ядерные державы не распространять свой ядерный арсенал по всему миру. Соединенные Штаты, нарушая подписанный ими договор, в течение нескольких десятилетий складируют атомные бомбы в пяти вассальных странах. На базе Кляйне-Брогель в Бельгии, на базе Бюхель в Германии (земля Рейнланд-Пфальц), на базах Авиано и Геди в Италии, на базе Фолькель в Нидерландах и на базе Инджирлик в Турции они обучают солдат союзников применению этого оружия.

Потом, пользуясь превосходством силы, они говорят, что это сложившаяся практика. Но теперь и Российская Федерация, считая себя в опасности после пролета американского атомного бомбардировщика над Финским заливом, тоже поиграла с Договором о нераспространении ядерного оружия и разместила ядерные ракеты на территории Беларуси. Конечно, Белоруссия - это не Куба, и размещение там российских ядерных ракет ничего не меняет. Это просто послание Вашингтону: если вы хотите восстановить власть сильного, мы можем с этим согласиться, только теперь мы сильнее вас. Заметим, что Россия не нарушила букву Договора, поскольку не обучает белорусских военных обращению с этим оружием, но она позволила себе вольности в отношении духа Договора.

Как писал в прошлом веке Леон Буржуа, чтобы быть эффективными и долговечными, договоры о разоружении должны опираться на правовые гарантии. Поэтому необходимо срочно вернуться к Международному праву, иначе мы с головой окунемся в разрушительную войну.

Наша честь и наши интересы заключаются в восстановлении Международного права. Это хрупкая конструкция. Если мы хотим избежать войны, мы должны его восстановить, и мы уверены, что Россия думает так же, как и мы, и что она не будет это право нарушать.

Или мы можем поддержать НАТО, которая 11 октября собрала 31 министра обороны в Брюсселе, чтобы выслушать, как их израильский коллега в режиме видеоконференции объявит о том, что собирается сровнять Газу с землей. И ни один из наших министров, включая немецкого министра Бориса Писториуса, не осмелился выступить против планирования этого кровавого преступления против мирного населения. Честь немецкого народа уже была предана нацистами, которые в конечном итоге принесли вас в жертву. Не позволяйте снова предать себя, на этот раз социал-демократической партией и «зелеными».

Наша задача - не выбирать одного из двух владык, а защищать мир, от Донбасса до Газы, и, в конечном счёте, защищать Международное право.