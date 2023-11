En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Contenido del nº60:

EDITORIAL

• La estrategia del Hezbollah

AMÉRICAS

• Estados Unidos posiciona frente a Gaza un submarino nuclear armado con misiles crucero

• Un sheriff estadounidense y Elon Musk denuncian la influencia de George Soros y su hijo

• Estados Unidos planifica el envío 320 millones de dólares en armamento a Israel

• Antisemitismo e islamofobia en Estados Unidos

• El presidente de Israel llama las universidades estadounidenses a condenar el Hamas y el antisemitismo

• Manifestaciones pacifistas en Nueva York

• Descubren complot antisemita en Brasil

EUROPA

• El papa Francisco recibe a los rabinos europeos

• 124 empresas británicas confiesan haber violado las “sanciones” contra Rusia

• El primer ministro británico cuestiona la autorización de una manifestación por los derechos de los palestinos

• Dimite un diputado laborista británico en protesta por la actitud de su partido sobre los bombardeos contra Gaza

• Reino Unido colaboró en 1963 con la demolición de localidades kurdas en Irak

• Francia prepara una Conferencia Internacional Humanitaria sobre Gaza

• Boicot contra los productos de Dior

• Alemania prohíbe toda forma de apoyo al Hamas

• Italia envía un barco-hospital a Gaza

• Eslovaquia disminuye sus envíos de armas a Ucrania

• Los camioneros polacos bloquean la frontera ucraniana

• La visión de la presidente de la Comisión Europea sobre el futuro de Gaza

• Ampliación de la Unión Europea

• La Unión Europea reglamenta la publicidad política

• El Parlamento Europeo quiere confiscar los fondos rusos congelados

• Desacuerdo entre el presidente ucraniano y el jefe del ejército

• La alcaldía de Kiev desmonta un símbolo de la resistencia ucraniana contra los nazis

ÁFRICA

• Egipto se niega a administrar Gaza

• El parlamento de Túnez adopta una ley que prohíbe todo contacto con Israel

• El compromiso de Argelia por Palestina

• Posible ruptura entre Israel y Sudáfrica

ASIA

• El jefe del gobierno israelí pide ayuda para salvar a los rehenes

• Prohíben a la oposición interna israelí organizar manifestaciones en defensa de Gaza

• Cierre del barrio de Kafr Aqab, en Jerusalén-este

• El general israelí Benny Gantz llama a luchar contra el antisemitismo

• El ministro de Seguridad de Israel arremete contra 3 jueces árabes israelíes

• Declaración del líder de la oposición israelí sobre Netanyahu

• Avigdor Lieberman espera que Netanyahu se decida a dimitir

• Ex primer ministro israelí llama a la creación de una fuerza de la ONU

• Ministro israelí se pronuncia por el uso del arma atómica en Gaza

• El primer ministro israelí rechaza nuevamente toda interrupción de la operación militar en Gaza

• El ministro de Defensa de Israel plantea sus objetivos

• El Mosad desautoriza a su ex director Yossi Cohen

• El gobierno israelí puede acceder a las cameras de seguridad sin conocimiento de los propietarios

• Los sionistas religiosos quieren el presupuesto de los Haredim

• El “Estado judío” se plantea reinstaurar las implantaciones en Gaza

• Mahmud Abbas no se olvida de Jerusalén-este

• La reina Rania denuncia el doble rasero occidental

• Resurge el proyecto de oleoducto Irak-Jordania

• Ataques simultáneos del Emirato Islámico en Siria

• Sigue la guerra en Siria

• Negociaciones entre Qatar e Israel

• Ansar Allah derriba un drone estadounidense

• El secretario de Estado Blinken viajó a Turquía

• Los musulmanes indios apoyan a Gaza

• El gobierno indio apoya a Israel

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• Debates en el Consejo de Seguridad de la ONU

• Cumbre Extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica

• La OMS publica el balance de los ataques contra los hospitales en Gaza

• Agencias de la ONU reclaman un alto al fuego humanitario inmediato

• La posición del G7 sobre Gaza

• Denuncia contra Israel ante la Corte Penal Internacional Î