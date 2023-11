Laut Ynet steht das Kabinett von Benjamin Netanjahu in Kontakt mit dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair. Er hofft, dass dieser sich bereit erklärt, humanitärer Koordinator für Gaza zu werden.

Tony Blair hat seine Antwort noch nicht gegeben. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen der Umfang seines Mandats, die Evakuierung der Verwundeten und natürlich seine Besoldung.

☞ Während seiner ersten Amtszeit brachte Tony Blair die britische Labour Party (New Labour) mit den wirtschaftlichen Ansichten von US-Präsident Bill Clinton in Einklang. Dies ist der Beginn des Aufstiegs der "Superreichen". Während seiner zweiten Amtszeit richtete er die Außenpolitik des Königreichs an den imperialistischen Ansichten von US-Präsident George W. Bush aus und wurde in den Augen seiner Opposition zum "Bush-Pudel". Anschließend vertrat Tony Blair das Nahost-Quartett im Nahen Osten. Er machte ein Vermögen mit seinen Beratungsfirmen Blair Inc. und Tony Blair Associates.