Наши глаза прикованы к массовым убийствам мирных жителей в Израиле и Газе, и мы не замечаем ни внутренних разногласий в Израиле и США, ни значительных перемен, которые эта драма вызывает во всем мире. Впервые в истории мирных жителей массово уничтожают, демонстрируя это в прямом эфире по телевидению.

Повсюду - за исключением Европы - евреи и арабы вместе выражают свою скорбь и призывают к миру.

Все понимают, что этот геноцид был бы невозможен, если бы США не снабжали израильскую армию бомбами в режиме реального времени.

Сегодня многие страны отзывают своих послов из Тель-Авива и думают, не следует ли им отозвать и тех, кого они направили в Вашингтон.

Разумеется, Соединенные Штаты с большой неохотой согласились на этот спектакль, но они не просто разрешили его, они сделали его возможным, предоставив и деньги, и оружие. Они боятся потерять свою власть после поражения в Сирии, поражения на Украине и, возможно, скорого поражения в Палестине. В самом деле, если армию Империи перестанут бояться, много ли найдётся тех, кто будет продолжать вести операции в долларах, а не в национальной валюте? И как в этом случае Вашингтон заставит других рассчитываться за свои действия, как Соединенные Штаты смогут сохранять свой уровень жизни?

А чем закончится эта история? Возьмёт ли в руки оружие весь Ближний Восток или Израиль ценой тысяч жизней раздавит ХАМАС?

Напомним, что президент Джо Байден в самом начале призвал Израиль отказаться от плана переселения палестинского народа в Египет и, в случае отказа, стереть его с лица земли, но Тель-Авив его не послушал.

Сегодня «еврейские супрематисты» ведут себя так же, как и в 1948 году.

Когда Организация Объединенных Наций проголосовала за создание в Палестине двух федеративных государств - еврейского и арабского. Вооруженные силы Израиля провозгласили еврейское государство ещё до того, как были установлены его границы. После этого еврейские супрематисты изгнали миллионы палестинцев из их родных мест (Накба) и жестоко расправились со специальным представителем ООН, призванным создать палестинское государство. Семь арабских армий (Саудовская Аравия, Египет, Ирак, Иордания, Ливан, Сирия и Северный Йемен), которые пытались противостоять им, были быстро разгромлены.

Сегодня они не слышат своих покровителей и продолжают массовую резню, не обращая внимания на то, что на этот раз за ними наблюдает весь мир, и никто не придёт им на помощь. Их безумие ставит под угрозу существование еврейского государства, хотя шииты сегодня признают его.

Мы помним, как разрушался Советский Союз. Власть оказалась не в состоянии защитить собственное население во время страшной аварии. 4000 советских граждан погибли на Чернобыльской АЭС (1986 г.), спасая своих сограждан. Выжившие задавались вопросом, почему спустя 69 лет после Октябрьской революции они продолжают терпеть существующий авторитарный режим. Генеральный секретарь КПСС М.С. Горбачев писал, что после этой аварии он понял, что этот режим находится под угрозой.

Затем последовали декабрьские волнения в Казахстане, выступления за независимость в странах Балтии и в Армении. Горбачев внес поправки в Конституцию, чтобы удалить из партии старую гвардию. Но этих реформ оказалось недостаточно, чтобы приостановить пожар, разразившийся в Азербайджане, Грузии, Молдавии, Украине и Белоруссии. Выступление молодых коммунистов Восточной Германии против брежневской доктрины привело к падению Берлинской стены (1989 г.). Крушение власти в Москве привело к прекращению помощи союзникам, в том числе Кубе (1990 г.), и, наконец, к роспуску Варшавского договора и развалу Советского Союза (1991 г.). Всего за 5 лет империя, которая, как все думали, будет существовать вечно, рухнула сама по себе.

Для Американской империи этот неизбежный процесс только начинается. Вопрос не в том, как далеко зайдут сионисты-ревизионисты Биньямина Нетаньяху, а в том, как долго империалисты США будут их поддерживать. Когда Вашингтон поймет, что он больше потеряет, если позволит истреблять мирных палестинцев вместо того, чтобы образумить израильских лидеров?

Та же проблема назревает и на Украине. Контрнаступление вооруженных сил Владимира Зеленского провалилось. Россия стремится уже не к уничтожению украинского оружия, которое тут же заменяется оружием, поставляемым Вашингтоном, а к уничтожению тех, кто это оружие использует. Российские войска ведут себя как гигантская дробильная машина, которая медленно и неумолимо перемалывает украинских солдат, стоит им только приблизиться к линии российской обороны. Киев уже не в состоянии мобилизовать новых бойцов, а его солдаты отказываются подчиняться приказам, обрекающим их на верную смерть. Офицерам не остается ничего другого, как расстреливать этих «пацифистов».

Многие американские, украинские и израильские лидеры уже поговаривают о замене украинских интегральных националистов на еврейских супрематистов, но военное время не позволяет этого сделать. Тем не менее, сделать это придётся.

Президент Джо Байден должен заменить украинскую марионетку и своих израильских варваров, так же как Генеральный секретарь Михаил Горбачев должен был заменить своего несговорчивого наместника в Казахстане, что открыло путь к широким протестам против коррумпированных политиков. Когда Зеленский и Нетаньяху будут отстранены от должностей, им будет ясно, что Вашингтон может заполучить их головы, и что они должны будут скрываться, чтобы их не принесли в жертву.

Этот процесс не просто неизбежен, он неумолим. Президент Джо Байден может сделать всё возможное, чтобы замедлить его ход, растянуть во времени, но не остановить.

Народы и лидеры Запада должны теперь взять на себя инициативу по выходу из змеиного гнезда, в котором они оказались, не дожидаясь, пока их бросят, как это сделала Куба ценой лишений собственного «особого периода». Многие страны «остального мира» уже спасаются бегством. Они выстраиваются в очередь на вступление в БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества.

Соединенные Штаты в большей степени, чем Россия, которая вынуждена была отделиться от стран Балтии, должны готовиться к внутренним волнениям. Когда они более не смогут навязывать доллар в международной торговле, а их уровень жизни упадёт, бедные штаты откажутся подчиняться, а богатые обретут независимость, начиная с Техаса и Калифорнии (единственных, которые, согласно договорам, могут сделать это на законных основаниях) [1]. Развал США, скорее всего, закончится гражданской войной.

А за развалом США последует развал НАТО и Европейского союза. Германия, Франция и Великобритания вновь начнут соперничать друг с другом, не сумев вовремя отреагировать.

Через несколько лет Израиль и Американская империя исчезнут. А те, кто пойдёт против хода истории, спровоцируют многочисленные войны и бессмысленные смерти.