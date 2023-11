De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Dit buitengewone hulpmiddel is alleen beschikbaar via een abonnement:

– jaarabonnement: 150 euro

– maandabonnement: 15 euro

Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

• De strategie van Hezbollah

AMERIKA’S

• Het Pentagon zet een onderzeeër met kruisraketten in voor de kust van Gaza

• Mike Lewis en Elon Musk keuren de invloed van Soros af

• Pentagon wil $320 miljoen aan wapens naar Israël sturen

• Antisemitisme en islamofobie in de VS

• Isaac Herzog roept Amerikaanse universiteiten op Hamas en antisemitisme te veroordelen

• Vredesdemonstraties in New York

• Antisemitisch complot in Brazilië

EUROPA

• Franciscus ontvangt Europese rabbijnen

• 124 Britse bedrijven hebben sancties tegen Rusland overtreden

• Rishi Sunak betwist de toestemming voor een pro-Palestijnse demonstratie op Wapenstilstandsdag

• Imran Hussain neemt ontslag uit schaduwkabinet Labour

• De Britten werkten mee aan de vernietiging van Koerdische steden in Irak in 1963

• Internationale humanitaire conferentie voor Gaza

• Boycot van Dior-producten

• Duitsland verbiedt acties ter ondersteuning van Hamas

• Italië stuurt een hospitaalschip naar Gaza

• Slowakije vertraagt wapenleveranties aan Oekraïne

• Poolse truckers ondervinden concurrentie van Oekraïne

• De visie van Ursula von der Leyen op de toekomst van Gaza

• Uitbreiding van de Europese Unie

• De EU reguleert politieke reclame

• Europees Parlement voor inbeslagname bevroren Russische tegoeden

• Onenigheid tussen president Zelensky en zijn legerchef

• Stadhuis Kiev ontmantelt een gedenkteken van het Oekraïense verzet tegen de nazi’s

AFRIKA

• Egypte weigert Gaza te besturen

• Tunesië neemt een wet aan die alle contacten met Israël verbiedt

• Algerije zet zich in voor Palestina

• Tussen Zuid-Afrika en Israël is er weinig goeds

AZIË

• Benjamin Netanyahu roept Israël op zijn gijzelaars te redden

• Pro-Gaza Israëlische binnenlandse oppositie verboden te demonstreren

• Sluiting van Kafr Aqab

• Benny Gantz roept op tot de strijd tegen antisemitisme

• Itamar Ben-Gvir valt drie Israëlische Arabische rechters aan

• Yair Lapid over Benjamin Netanyahu

• Avigdor Lieberman over Benjamin Netanyahu

• Ehud Barak roept op tot vorming VN-macht

• Amichai Eliyahu pleit voor nuclearisering Gaza

• Het standpunt van Benjamin Netanyahu

• Doelstellingen Yoav Gallant

• Mossad wijst Yossi Cohen af

• Israël heeft toegang tot beveiligingscamera’s zonder medeweten van de eigenaars

• Religieuze zionisten vallen Haredim-budget aan

• De "Joodse Staat" is van plan opnieuw nederzettingen te vestigen in Gaza

• Mahmoud Abbas vergeet Oost-Jeruzalem niet

• Koningin Rania hekelt westerse dubbele standaarden

• Irak-Jordanië oliepijplijnproject duikt weer op

• De maronitische patriarch verdedigt de Libanese stafchef

• Gelijktijdige Daesh-aanvallen in Syrië

• De oorlog gaat door in Syrië

• De Qatarese onderhandelingen

• Ansar Allah schiet een Amerikaanse drone neer

• Antony Blinken in Türkiye

• Indiase moslims voor Gaza

• Bharat voor Israël

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• Debatten in de Veiligheidsraad

• Buitengewone top van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking

• WHO maakt balans op van aanvallen op ziekenhuizen in Gaza

• VN-agentschappen roepen op tot onmiddellijke humanitaire wapenstilstand

• Het standpunt van de G7 over Gaza

• Aanklacht van genocide tegen Israël bij het ICC