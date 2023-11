Il vecchio mondo è già morto e un nuovo mondo si sta delineando. Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fondi diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci diverse, confrontare argomentazioni contraddittorie.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

Nel sommario di questa settimana:

EDITORIALE

• I negoziati con Hamas e Jihad islamica

AMERICHE

• Minacce sull’economia statunitense

• La Corte suprema adotta un codice di comportamento senza troppe esigenze

• Eric Adams sospettato di beneficiare di finanziamenti occulti turchi

• Mike Pompeo amministratore di KievStar

• La Camera dei Rappresentanti non ha ancora votato i 61 miliardi di aiuti all’Ucraina

• I parlamentari visionano i video dell’attacco del 7 ottobre

• Hillary Clinton paragona Donald Trump a Hitler

• Hillary Clinton fissa gli obbiettivi del dopo-guerra del governo israeliano

• Jake Sullivan favorevole all’amministrazione di Gaza da parte dell’Autorità palestinese

• Gli Stati Uniti e la lentezza dell’operazione israeliana contro la Resistenza palestinese

• 115 personalità politiche schierate con Joe Biden

• A Washington manifestano in 200 mila a favore della guerra

• Revoca di un vescovo texano

• I libanesi-brasiliani respingono l’accusa di essere implicati in un complotto antisemita

EUROPA

• La Chiesa cattolica e i transessuali

• Inchiesta sull’esecutivo di Boris Johnson

• A Londra 300 mila persone contro la guerra

• Parlamentari britannici vorrebbero criminalizzare i Guardiani della Rivoluzione

• Crolla il tenore di vita dei britannici

• David Cameron nominato ministro degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo

• L’Alta Corte britannica invalida la legge sull’espulsione degli immigrati illegali

• Le scuse della BBC

• Per Emmanuel Macron il bombardamento di Gaza non ha legittimità

• Emmanuel Macron sostiene il diritto di Israele alla legittima difesa

• In Francia 100 mila persone contro l’antisemitismo

• Il senato francese valuta di considerare reato la contestazione dell’esistenza dello Stato di Israele

• Magistrati francesi emettono mandati di arresto contro Bashar al-Assad

• Attentato contro Alejo Vidal-Quadras

• Pedro Sánchez accede alla carica di primo ministro amnistiando i secessionisti catalani

• La Germania progetta di raddoppiare il sostegno all’Ucraina

• La Finlandia acquista la Fionda di David

• La Finlandia sta pensando di chiudere il confine con la Russia

• Secondo l’Ungheria l’Ucraina è troppo corrotta per aderire alla UE

• La Cechia intenta 384 azioni contro i «sostegni» alla Russia

• Per Jean-Claude Junker, l’Ucraina è troppo corrotta per aderire alla UE

• L’aiuto umanitario europeo alla Palestina

• Ridotti i budget di Ricerca-Sviluppo militare degli Sati membri della UE

• Anders Fogh Rasmussen propone di far aderire l’Ucraina alla Nato escludendo i territori occupati dalla Russia

• James Stavridis propone di far aderire l’Ucraina alla Nato escludendo i territori occupati dalla Russia, sul modello della Corea del Sud e del trattato coreano-statunitense

• Washington Post e Der Spiegel accusano un ufficiale dissidente ucraino di aver coordinato il sabotaggio del Nord Stream

• Riunione sull’Ucraina dei consiglieri per la Sicurezza nazionale

• Negoziati segreti Prigozhin-Ucraina

• I pregiudicati impegnati al fronte espiano con il loro sangue i loro crimini

• Aiuto umanitario della Russia agli abitanti della Striscia di Gaza

• L’Armenia potrebbe lasciare l’OTSC

AFRICA

• Per ora i Caschi Blu kenioti non intervengono ad Haiti

• Il Sudan del Sud sceglie la Russia per estrarre petrolio

ASIA

• Manifestazioni contro Netanyahu in Israele

• Intimidazioni contro gli oppositori alla guerra

• Due deputati sospesi dalla Knesset per aver contestato la versione ufficiale del 7 ottobre e della guerra di Gaza

• Israele censura Al-Mayadeen

• Tre città escluse dal piano d’indennizzo delle vittime del 7 ottobre

• Dopo la guerra, Israele aumenterà il bilancio della Difesa

• Tony Blair potrebbe diventare coordinatore dell’aiuto umanitario a Gaza

• Benjamin Netanyahu nega ogni responsabilità dei massacri contro Hamas

• Parlamentari israeliani vogliono espellere i palestinesi

• Itamar Ben-Gvir preconizza una rioccupazione di Gaza

• Eliyahu Revivo vuole sopprimere la parola «Gaza»

• Mercenari a fianco delle FDI

• Le FDI scoprono un arsenale di Hamas in mare

• Hezbollah attacca obiettivi militari israeliani

• Israele risponde a tiri yemeniti… sparando alla Siria

• Il CCG crea un visto turistico unificato

• Avvicinamento azero-iraniano

• L’Iran non si impegnerà nell’iniziativa di Hamas

• La guerra civile riprende in Birmania

• La prima tivù pubblica coreana si scusa d’aver falsificato informazioni

• La Corea del Nord risponde al G7

• La Corea del Nord ritiene gli Stati Uniti responsabili del massacro di Gaza

• Polemiche in Corea a proposito di un massacro giapponese

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• Le Nazioni unite onorano i loro funzionari uccisi a Gaza

• Onu: il piano umanitario in 10 punti

• 57 capi di Stato e di governo si riuniscono per protestare contro il genocidio di Gaza

• Conferenza per un Medio Oriente libero dalle armi nucleari

• L’Internazionale socialista condanna Hamas e riafferma il diritto d’Israele a difendersi