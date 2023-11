Die alte Welt ist bereits tot, während eine neue Welt sich organisiert. Um zu verstehen, was international passiert, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Man muss verschiedene Quellen haben und widersprüchliche Argumente in Betracht ziehen.

Wir veröffentlichen einen wöchentlichen Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten, der die Fakten und Argumente der Einen und der Anderen zusammenfasst. Er besteht aus Sendungen aus der ganzen Welt. Sie werden kontextualisiert, um die Probleme verständlich zu machen.

Im Inhalt von N°59 :

LEITARTIKEL

• Die UN-Debatte über die Lage in Gaza

AMERIKA

• Opposition gegen Antony Blinken und Lloyd Austin im Senat

• Starlink unterstützt palästinensische Zivilisten

• Mike Johnson befürwortet US-Hilfe für Israel und die Ukraine

• Tucker Carlson prangert Verfolgung der orthodoxen Kirche in der Ukraine an

• Jahrestagung der Republican Jewish Coalition

• Repräsentantenhaus legt Beweise für Joe Bidens Korruption vor

• Kurt Campbell ersetzt Wendy Sherman

• US-Geheimdienste haben in diesem Jahr 100 Milliarden Dollar gekostet

EUROPA

• Franziskus schlägt vor, den Diakonat für Frauen zu öffnen

• Großbritannien fürchtet eine muslimische Revolte

• Britische Labour Party unterstützt Verbrechen der israelischen Armee

• Zwei dänische Persönlichkeiten werden hinter verschlossenen Türen vor Gericht gestellt

• Jana Tschernochowa fordert Rückzug Tschechiens aus der UNO

• Slowakei überdenkt Verteidigungsabkommen mit den Vereinigten Staaten

• Josep Borrell entsetzt über das Massaker von Jabalya

• Das Reformprojekt der Europäischen Union wurde vom Parlament im Ausschuss gebilligt

• NATO lehnt Mitgliedschaft der Ukraine ab

• Wolodymyr Selenskyj leugnet seine Niederlage

• Die "Friedensformel" der Ukraine

• Ukraine erschießt pazifistische Soldaten

• Nichts läuft mehr zwischen Israel und Russland

• Hamas-Vertreter in Moskau

• Sergej Lawrow warnt vor den Folgen des Völkermords an den Bewohnern des Gazastreifens

• Versuch eines antisemitischen Pogrom in Dagestan

• Wladimir Putin prangert Washingtons Einfluss auf Gaza, die Ukraine und Syrien an

AFRIKA

• Staatsanwalt des IStGH besuchte Rafah

• USA halten Truppen trotz Evakuierungsbefehl der Junta in Niger

• Die FAR übernehmen die Kontrolle über Nyala

• Fast 7 Millionen Vertriebene im Kongo

• Südafrika veröffentlicht Pfizer-Verträge

ASIEN

• Memo des israelischen Geheimdienstministeriums, das die Ausweisung von Bewohnern des Gazastreifens empfiehlt

• Das Schicksal der Geisel spaltet Israel

• General Herzl Halevi bestätigt IDF-Bodenoperation

• Für Giora Eiland muss Gaza unbewohnbar gemacht werden

• Nach Angaben des Shin Bet nutzt die Hamas die Keller von Krankenhäusern

• Palästinensische Gefangene in Israel

• Kontroverse um Benjamin Netanjahus Vorwissen über den Anschlag

• Yogal Carmon hatte Benjamin Netanjahu vor dem Anschlag vom 7. Oktober ausführlich gewarnt

• Das Kabinett von Benjamin Netanjahu fordert Journalisten zur Selbstzensur auf

• Suspension de Tzipi Navon

• Israelische Zentraleinkäufer stellen Handel mit der Türkei ein

• Knesset erkennt die Gleichberechtigung der Ehepartner homosexueller Soldaten an

• Ein Israeli verhaftet, weil er zur Tötung von Palästinensern aufgerufen hat

• Das Arsenal der Hamas

• Hungersnot in Gaza

• Mahmoud Abbas ruft zu Treffen der Arabischen Liga auf

• Erklärung der Izz al-Din al-Qassam-Brigaden

• Israel soll weißen Phosphor gegen Zivilisten im Libanon eingesetzt haben

• Nagib Mikati‘ s Friedensplan

• Die Jamaa Islamiya erscheint auf dem libanesischen Theater

• Der Libanon und die Presse

• Russland verurteilt die Zunahme israelischer Angriffe auf Syrien

• Position Saudi-Arabiens

• Position der Vereinigten Arabischen Emirate

• Kuwaits Stellungnahme

• Ehemalige indische Offiziere in Katar wegen Spionage verurteilt

• Die Position Katars

• Die Position Omans

• USA rufen Staatsangehörige auf, in der Türkei kein Risiko einzugehen

• Position von Türkiye

• Kontakte zwischen dem Iran und der Hamas

• US-Anti-Iran-Lobby wirft Teheran vor, die Hamas zu finanzieren

• Nordkorea und Russland hätten mit dem Austausch von Waffen und Munition begonnen

• Peking bereitet sich im Falle eines Abspaltungsversuchs von Taiwan auf Krieg vor

• Kaiserliche Erbfolge in Japan

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• Volker Tork warnt vor humanitärer Lage der Menschen in Gaza

• Phillipe Lazzarini spricht vor überlebenden UN-Beamten in Gaza

• Laut UNICEF werden in Gaza jeden Tag 400 Kinder getötet oder verletzt

• UN-Sicherheitsrat wird massive Waffenlieferungen an die Ukraine nicht sanktionieren

• Überprüfung durch den Internationalen Gerichtshof

• Generalversammlung verurteilt Blockade Kubas

• Weltbank warnt vor möglicher globaler Ölkrise

• NATO fordert Israel zur Achtung des humanitären Völkerrechts auf