Auf dem Forum in St. Petersburg erwähnte der Enkel von General Charles De Gaulle die Möglichkeit eines Beitritts Frankreichs zu den BRICS. Daraufhin sagte der russische Präsident Wladimir Putin, dass er ihn prüfen würde, wenn Frankreich einen Antrag einreichen würde.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte darum gebeten, als Beobachter am BRICS-Gipfel in Südafrika in diesem Sommer teilnehmen zu dürfen.