Резолюция 2712 (2023)

Совет Безопасности,

подтверждая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций,

вновь заявляя, что все стороны в конфликте должны выполнять свои обязанности по международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право прав человека,

особо отмечая, что международное гуманитарное право обеспечивает общую защиту детей как лиц, не принимающих участия в боевых действиях, и их особую защиту как особо уязвимых лиц, и напоминая, что захват заложников запрещен международным правом,

напоминая, что все стороны вооруженного конфликта должны неукоснительно выполнять применимые к ним по международному праву обязанности, касающиеся защиты детей в вооруженном конфликте, в том числе обязанности, изложенные в Женевских конвенциях от 12 августа 1949 года и Дополнительных протоколах 1977 года, а также в соответствующих конвенциях, касающихся вовлеченности детей в конфликтные ситуации,

выражая глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа и ее тяжелыми последствиями для гражданского населения, в особенности ее несоразмерно большим воздействием на детей, подчеркивая экстренную необходимость оперативно обеспечивать полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и особо отмечая гуманитарные принципы гуманности, беспристрастности, нейтральности и независимости и обязанность уважать и защищать персонал, оказывающий чрезвычайную гуманитарную помощь,

заявляя о своем неприятии принудительного перемещения гражданского населения, в том числе детей, как нарушения норм международного права, включая международное гуманитарное право и международное право прав человека,

выражая глубокую обеспокоенность тем, что затруднение доступа к образованию имеет огромные последствия для детей и что конфликты на всю последующую жизнь сказываются на их физическом и психическом здоровье,

высоко оценивая усилия, которые продолжают предпринимать несколько региональных и международных субъектов, а также Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций для урегулирования кризиса с захватом заложников и гуманитарного кризиса,

1. требует, чтобы все стороны выполняли свои обязанности по международному праву, включая международное гуманитарное право, в особенности в отношении защиты гражданских лиц, прежде всего детей;

2. призывает безотлагательно ввести продолжительные гуманитарные паузы и создать расширенные гуманитарные коридоры на всей территории сектора Газа на достаточное количество дней, чтобы, как того требует международное гуманитарное право, оперативно обеспечивать полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ гуманитарных учреждений Организации Объединенных Наций и их партнеров-исполнителей, Международного комитета Красного Креста и других беспристрастных гуманитарных организаций, способствовать непрерывному и беспрепятственному предоставлению в достаточном объеме товаров и услуг первой необходимости, важных для благополучия гражданского населения, прежде всего детей, во всем секторе Газа, включая воду, электроэнергию, топливо, продовольствие и предметы снабжения медицинского назначения, а также услуги по экстренному ремонту важнейших объектов инфраструктуры, и сделать возможным проведение в срочном порядке поисково-спасательных работ, включая поиск пропавших без вести детей в поврежденных и разрушенных зданиях и медицинскую эвакуацию больных и раненых детей и лиц, обеспечивающих уход за ними;

3. призывает также немедленно и без каких-либо условий освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группами, в первую очередь детей, а также немедленно обеспечить гуманитарный доступ к ним;

4. призывает далее все стороны воздерживаться, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, от того, чтобы отказывать гражданскому населению сектора Газа в возможности получать базовые услуги и гуманитарную помощь, необходимые им для выживания, учитывая, что такой отказ приводит к несоразмерно тяжелым последствиям для детей, с удовлетворением отмечает начало поставок гуманитарных грузов — хотя и ограниченное —гражданскому населению в секторе Газа и призывает увеличивать поставки этих грузов для удовлетворения гуманитарных потребностей гражданского населения, прежде всего детей;

5. особо отмечает важность механизмов координации, гуманитарного уведомления и разрядки конфликтных ситуаций для защиты всего медицинского и гуманитарного персонала, транспортных средств, включая машины скорой помощи, гуманитарных объектов и критически важной инфраструктуры, включая объекты Организации Объединенных Наций, и облегчения движения автоколонн с гуманитарной помощью и транспортировки пациентов, в частности больных и раненых детей и лиц, обеспечивающих уход за ними;

6. просит Генерального секретаря устно информировать Совет Безопасности о выполнении настоящей резолюции на следующем санкционированном заседании Совета Безопасности по положению на Ближнем Востоке и просит также Генерального секретаря предложить варианты в отношении того, как можно реально отслеживать выполнение настоящей резолюции, в качестве меры первостепенной важности;

7. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.