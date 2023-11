Wir befinden uns in zwei Kriegen, in Europa und im Nahen Osten, die immer schwerwiegendere Folgen für unsere Lebensbedingungen und unsere Sicherheit haben.

An der europäischen Front wurde im September 2022 das verübt, was das Wall Street Journal als "einen der größten Sabotageakte in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg" bezeichnet: Die Vereinigten Staaten sprengten mit Hilfe Norwegens und Polens Nord Stream, die wichtigste Pipeline, die billiges russisches Gas nach Deutschland transportiert, und von dort in andere europäische Länder. Die Dynamik dieser Kriegshandlung wurde auf der Grundlage präziser Beweise von dem amerikanischen Journalisten Seymour Hersh und durch eine deutsche Untersuchung rekonstruiert.

US-Außenminister Antony Blinken nannte die Blockade von Nord Stream "eine riesige strategische Chance für die kommenden Jahre" und wies darauf hin, dass "die USA zum größten Lieferanten von Flüssigerdgas für Europa [sprich: die Europäische Union] geworden sind", Gas, für das wir Europäer viel mehr bezahlen, als das wir früher aus Russland importiert haben.

Gleichzeitig wälzen die USA die enormen Kosten des Krieges der NATO in der Ukraine gegen Russland auf die Europäische Union ab. Die Europäische Kommission ebnet den Weg für den bevorstehenden EU-Beitritt der Ukraine, mit dem Ergebnis, dass es die europäischen Bürger sind, die für das enorme Defizit der Ukraine aufkommen werden.

Im Nahen Osten unterstützt die Europäische Union den Krieg, in dem Israel mit Unterstützung der Vereinigten Staaten und der NATO Palästina angreift und einen regionalen Konflikt anheizt, der sich insbesondere gegen den Iran richtet. Italien, das seit 2004 durch einen Militärpakt mit Israel verbunden ist, hat die Kampfjets zur Verfügung gestellt, auf denen israelische Piloten trainieren, die Gaza bombardieren und Massaker an Zivilisten verursachen, und unterstützt die israelischen Streitkräfte auf verschiedene Weise. Auch versprach der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni, dass Italien zu einer Energiedrehscheibe für die Lieferung von Gas werden würde, das Israel durch die EastMed-Pipeline nach Europa schicken wird.

Der Teil des Offshore-Gasfeldes, den Israel für sich beansprucht, liegt größtenteils in den Hoheitsgewässern des palästinensischen Territoriums Gaza und des Westjordanlandes. Über die EastMed-Pipeline wird Israel daher palästinensisches Erdgas, das es mit militärischer Gewalt beschlagnahmt hat, nach Italien und in die EU exportieren.