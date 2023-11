NewsGuard, che controlla e attribuisce voti alla stampa internazionale, non è un’associazione no-profit, ma una prospera società [1].

Tra i suoi consiglieri ci sono:

– Anders Fogh Rasmussen, ex segretario generale della Nato nonché attuale consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky;

– Michael Hayden, ex direttore della CIA;

– Tom Ridge, ex segretario per la Sicurezza interna;

– Richard Stengel, ex sottosegretario alla Diplomazia pubblica (Propaganda);

– Jimmy Wales (alias Jimbo Wales) co-fondatore di Wikipedia.

Nel 2020 lanciammo un allarme riguardo gli a priori politici di NewsGuard [2].

Però durante la pandemia di Covid NewsGuard ha severamente represso i siti d’informazione che criticavano le misure governative.

Le potenze politiche che si nascondono dietro NewsGuard — facilmente identificabili attraverso il comitato dei consiglieri — fanno finanziare le loro crociate da potenze capitaliste amiche.

I due principali azionisti di NewsGuard sono Publicis e Knight Foundation.

– Il maggior numero di azioni del gruppo pubblicitario con sede a Parigi, Publicis, è detenuto dalla filosofa femminista Elisabeth Badinter (7,10%). Il direttore di Publicis, Arthur Sadoun, è marito della presentatrice di punta di France2, Anne-Sophie Lapix.

– La Knight Foundation è una fondazione filantropa che sovvenziona media e centri artistici. Diffonde gratuitamente ai giornalisti note sui discorsi igienisti da divulgare.

Il Gruppo Publicis rappresentava grandi laboratori farmaceutici, tra cui Pfizer, che commercializzavano farmaci a RNA messaggero, comunemente chiamati “vaccini”.

La Knight Foundation aveva accesso al portale segreto di Google situato in Indonesia e gestito dagli islamisti di Mafindo [3]; in questo modo poteva seguire il progresso su internet delle informazioni sulla pandemia.

Publicis e Knight Foundation hanno perciò raddoppiato gli sforzi a favore delle politiche da cui erano sollecitati; hanno censurato i siti internet (tra cui Voltairenet.org) che mettevano in evidenza la filiera del dottor Fauci al laboratorio dell’OMS di Wuhan, l’inutilità dei confinamenti delle persone sane, gli effetti secondari dei cosiddetti vaccini e informavano sugli altri farmaci disponibili.