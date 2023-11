Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci differenti, confrontare argomentazioni contraddittorie.

L’esigenza di pluralità di fonti è diventata ancora più indispensabile allorché il massacro di Gaza ci viene presentato in modo uniforme e ci vengono nascoste le reazioni della maggior parte del mondo.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Nel sommario di questa settimana:

EDITORIALE

• Quale tregua a Gaza?

AMERICHE

• Washington contrario al trasferimento forzato degli abitanti di Gaza in Egitto

• Jake Sullivan riconosce che gli ostaggi non sono prigionieri solo di Hamas

• Secondo Bernie Sanders il Congresso non intende votare ulteriori sovvenzioni a Israele

• Patrick Leahy chiede l’applicazione alle FDI della legge che porta suo nome

• Antony Blinken precisa i suoi obiettivi per Gaza

• John Finer preoccupato per la sorte degli abitanti di Gaza rifugiatisi nel sud della Striscia

• Il Dipartimento di Stato classifica KSS «organizzazione terroristica»

• Mike Johnson mette in dubbio l’imparzialità della Commissione sugli avvenimenti del 6 gennaio 2021

• Come Publicis e Knight Foundation controllano la stampa mondiale

• David Brock contro Elon Musk

• Il Nicaragua lascia l’OSA

• Le élite guatemalteche già attaccano Bernardo Arevalo

• La Colombia si associa all’Algeria nella denuncia alla CPI contro Israele

• Javier Milei nuovo presidente dell’Argentina

EUROPA

• Papa Francesco definisce «genocidio» il massacro di Gaza

• Ripristino delle relazioni tra Ucraina e Santa Sede

• Ammutinamento nel Partito laburista sulla guerra israelo-palestinese

• Nei Paesi Bassi l’estrema destra sionista vince le elezioni legislative

• La Finlandia chiude parzialmente il confine con la Russia

• Consultazione anti-Unione Europea di Viktor Orbán

• L’Unione Europea ribadisce il sostegno alla soluzione a due Stati

• Ilham Aliyev denuncia il colonialismo francese

• «Non c’è più minoranza russa in Ucraina»

• Lloyd Austin a Kiev per rassicurare gli ucraini

• Corruzione in Ucraina (seguito)

• Vladimir Putin favorevole alla parità giuridica degli omosessuali

• Mandato di arresto contro Susana Jamaladinova

AFRICA

• Incessanti pressioni di Washington e Tel Aviv sul Cairo

• Il nuovo piano di “trasferimento” degli abitanti della Striscia di Gaza

• L’Algeria organizza una denuncia collettiva alla CPI contro Israele

• Lajmi Lourimi nuovo segretario generale di Ennhada

• Jean Emmanuel Ouédraogo sottolinea che non c’è niente in comune tra il divieto politico dei media in Francia e il divieto antiterrorista dei media in Burkina Faso

• Campagna propagandistica del Gruppo Wagner contro la Francia

• Mahamat Kaka a Parigi

• Verso una divisione del Sudan

• Il Sudafrica denuncia il governo israeliano

ASIA

• Polemica sulla fornitura di carburante a Gaza

• Un ministro accolto al grido di «Vergognati!»

• Il 7 ottobre l’aeronautica israeliana ha applicato la Direttiva Hannibal

• Simcha Rothman considera le manifestazioni contro la guerra come sostegno al terrorismo

• Nassim Vaturi esorta a bruciare Gaza

• Il Consiglio nazionale di sicurezza pensa alla pena di morte per gli arabi terroristi

• Gila Gamliel conferma di preparare l’espulsione dei gazesi

• Il Forum degli ostaggi e delle famiglie scomparse si oppone ai relatori speciali dell’Onu

• Rinnovata la nomina di Amir Yaron a governatore della Banca centrale d’Israele

• Israele attacca l’agricoltura del Libano

• Concentrazione di forze Nato vicino a Israele

• Hassan Nasrallah riceve il rappresentante di Hamas

• La Corte suprema irachena destituisce il presidente del parlamento

• Ansar Allah cattura un cargo israeliano

• Islah favorevole a 6 Yemen

• Ali Khamenei dichiara che il sionismo è una forma di razzismo

• I Fratelli Mussulmani pachistani manifestano per Gaza

• Sospeso l’accordo del 2018 tra le due Coree

• La Corea del Nord introduce un po’ di democrazia nelle elezioni legislative

• Vertice Stati Uniti-Cina

• La popolarità di Fumio Kishida in caduta libera

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• La carestia minaccia Gaza

• La catastrofica situazione sanitaria a Gaza

• Martin Griffths pensa che la crisi di Gaza sia «la peggiore di tutti i tempi»

• Vertice straordinario dei BRICS sul genocidio a Gaza