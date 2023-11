Alle ore 10 GMT del 23 novembre, 48° giorno dell’operazione militare contro la popolazione civile di Gaza, le Forze di Difesa Israeliane (FDI) hanno arrestato il direttore dell’ospedale Al-Shifa, nonché diversi membri del personale. Hanno concesso al personale rimanente quattro ore di tempo per lasciare la struttura sanitaria.

Non c’erano ambulanzr per evacuare dei malati gravi e non si sa dove possano essere stati trasportati.

Nonostante le dichiarazioni e i video, le FDI non sono ancora riuscite a dimostrare che sotto l’ospedale ci sia un centro di comando di Hamas.

Attaccare un ospedale è un crimine di guerra. La tregua umanitaria di quattro giorni concordata tra Israele e la Resistenza palestinese è iniziata il 24 novembre.