Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

• Wat voor wapenstilstand in Gaza

AMERIKA’S

• Washington is tegen de gedwongen verplaatsing van inwoners van Gaza naar Egypte

• Jake Sullivan geeft toe dat de gijzelaars niet alleen door Hamas worden vastgehouden

• Volgens Bernie Sanders mag het Congres niet stemmen voor extra subsidies aan Israël

• Partrick Leahy roept op om zijn wet toe te passen op de IDF

• Antony Blinken schetst zijn doelen voor Gaza

• Jon Finer bezorgd over het lot van Gazaanse vluchtelingen in het zuiden

• Buitenlandse Zaken classificeert KSS als "terroristische organisatie

• Mike Johnson zet vraagtekens bij de onpartijdigheid van de Commissie over de gebeurtenissen van 6 januari 2021

• Hoe Publicis en de Knight Foundation de wereldpers controleren

• David Brock tegen Elon Musk

• Nicaragua verlaat de OAS

• Guatemalteekse elites belagen Bernardo Arevalo

• Colombia sluit zich aan bij Algerije tegen Israël bij het ICC

• Javier Milei, de nieuwe president van Argentinië

EUROPA

• Franciscus beschrijft bloedbad Gaza als "genocide

• Herstel van de betrekkingen tussen Oekraïne en de Heilige Stoel

• Oproer in de Arbeiderspartij over de Israëlisch-Palestijnse oorlog

• Zionistisch extreem-rechts wint Nederlandse parlementsverkiezingen

• Finland sluit gedeeltelijk zijn grenzen met Rusland

• Anti-Europese Unie pleidooi door Viktor Orbán

• De Europese Unie bevestigt opnieuw haar steun voor de tweestatenoplossing

• Ilham Aliyev hekelt Frans kolonialisme

• Er is niet langer een Russische minderheid in Oekraïne".

• Lloyd Austin in Kiev om Oekraïners gerust te stellen

• Corruptie in Oekraïne (vervolg)

• Vladimir Poetin voor gelijke rechten voor homoseksuelen

• Arrestatiebevel uitgevaardigd voor Susana Jamaladinova

AFRIKA

• Aanhoudende druk op Caïro vanuit Washington en Tel Aviv

• Het nieuwe plan voor de " verplaatsing " van Gazanen

• Algerije organiseert een collectieve klacht tegen Israël bij het ICC

• Lajmi Lourimi, nieuwe secretaris-generaal van Ennahda

• Jean Emmanuel Ouédraogo wijst erop dat er geen overeenkomst is tussen het politieke verbod op de media in Frankrijk en het contra-terrorisme verbod op de media in Burkina Faso

• Wagner Group’s propagandacampagne tegen Frankrijk

• Mahamat Kaka in Parijs

• Op weg naar de opdeling van Soedan

• Zuid-Afrika dient klacht in tegen Israëlische regering

AZIË

• Controverse over de levering van brandstof aan Gaza

• Minister ontvangen met kreten van "Schaam je!

• De Israëlische luchtmacht paste inderdaad de "Hannibal-richtlijn" toe op 7 oktober

• Simcha Rothman beschouwt anti-oorlogsdemonstraties als steun voor terrorisme

• Nassim Vaturi roept op tot het platbranden van Gaza

• Israëlische Veiligheidsraad overweegt doodstraf voor Arabische terroristen

• Gila Gamliel bevestigt plannen om inwoners van Gaza uit te wijzen

• Forum voor gijzelaars en vermiste families verzet zich tegen speciale VN-rapporteurs

• Amir Yaron herbenoemd tot gouverneur van de centrale bank van Israël

• Israël valt Libanese landbouw aan

• Concentratie NAVO-strijdkrachten in de buurt van Israël

• Hassan Nasrallah ontvangt vertegenwoordigers van Hamas

• Het Iraakse hooggerechtshof ontslaat de parlementsvoorzitter

• Ansar Allah neemt Israëlisch vrachtschip in beslag

• Islah voor zes Jemenitische staten

• Ali Khamenei verklaart dat zionisme een vorm van racisme is

• Pakistaanse Moslimbroederschap demonstreert voor Gaza

• Inter-Koreaans akkoord van 2018 opgeschort

• Noord-Korea introduceert een beetje democratie in zijn parlementsverkiezingen

• Top VS-China

• Fumio Kishida’s populariteit keldert

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• Hongersnood bedreigt Gaza

• De rampzalige gezondheidssituatie in Gaza

• Martin Griffths noemt de crisis in Gaza "de ergste ooit".

• Buitengewone BRICS-top over de genocide in Gaza