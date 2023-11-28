Мы реагируем на нападение на Израиль 7 октября и массовое убийство палестинских мирных жителей в Газе на основе имеющейся у нас информации. Однако мы прекрасно понимаем, что официальная версия израильского правительства и версия ХАМАС являются ложью.

Семь основных вопросов остаются без ответа:

• Как ХАМАСу удалось прорыть и построить 500 км туннелей глубиной 30 м, не привлекая внимания?

– Считается, что оборудование для прокладки тоннелей имеет двойное назначение - гражданское и военное. Оно не производится в Газе и ни при каких обстоятельствах не может быть ввезено в Газу, разве что при пособничестве израильской администрации.

– Вырытый грунт (1 млн. м3) не был обнаружен средствами воздушного наблюдения. Даже если предположить, что он был разбросан в разных местах и перемешан с грунтом с других строительных площадок, невозможно, чтобы израильские спецслужбы ничего не обнаружили в течение двадцати лет.

– Оборудование, используемое для вентиляции туннелей, не считается военным. Ввезти его в Газу можно, но его количество должно было привлечь внимание.

– Армированный бетон, необходимый для укрепления стенок, в Газе не производится. И он не считается военной продукцией, но его количество должно было тоже привлечь внимание.

• Как ХАМАС смог приобрести такой арсенал?

– ХАМАС, палестинское крыло Братьев-мусульман, располагает большим количеством ракет и огнестрельного оружия. Допустим, некоторые части ракет ему удалось изготовить самостоятельно, но тысячи единиц огнестрельного оружия удалось ввезти в Газу, в основном из Украины, несмотря на применение современных сканеров. Вряд ли это было возможно без соучастия израильской администрации.

• Почему Биньямин Нетаньяху оставил без внимания сообщения, в которых его предупреждали о нападении?

– Глава разведки Египта Камель Аббас лично звонил ему и предупреждал о возможном нападении ХАМАС.

- Его друг, полковник Игаль Кармон, директор института MEMRI, лично предупредил его о возможном нападении ХАМАС.

ЦРУ направило Израилю два донесения разведки и предупредило о возможном нападении ХАМАС.

– Министр обороны Йоав Галланд был уволен в июле за то, что предупредил правительство об «настоящей буре», которую готовит ХАМАС.

• Почему Биньямин Нетаньяху прекратил боевое дежурство сил безопасности вечером 6 октября?

– Премьер-министр предоставил силам безопасности выходной день в связи с праздниками Симхат Тора и Шемини Ацерет. Таким образом, в момент нападения не было персонала, который мог бы обеспечивать контроль за заграждениями вокруг Газы.

• Почему в то утро руководители служб безопасности оставались в штаб-квартире Шин Бет и бездействовали?

– Директор службы разведки (Шин-Бет) Ронен Бар созвал на 8 часов утра 7 октября совещание руководителей служб безопасности для изучения второго доклада ЦРУ, предупреждавшего о готовящейся крупной операции ХАМАС.

Однако теракт начался в 6.30 утра того же дня. Руководители служб безопасности отреагировали на это только в 11 часов. Чем же занимались эти руководители во время затянувшегося совещания?

• Кто и почему привел в действие «директиву Ганнибала»?

– Когда силы безопасности начали реагировать, ЦАХАЛ получил приказ действовать согласно «директиве Ганнибала». Этой директивой предусмотрено, что врагу нельзя позволять брать в заложники израильских солдат, даже если это с их гибелью. Расследование, проведенное израильской полицией, показало, что израильские ВВС бомбили толпу, бежавшую с фестиваля Supernova. Таким образом, значительная часть погибших 7 октября стала жертвами не ХАМАС, а израильской военной директивы.

– Теоретически «директива Ганнибала» применима только к вооружённым силам. Но кто и зачем решил бомбить толпы израильских граждан?

Сегодня невозможно с точностью определить, кто из израильтян был убит нападавшими, а кто - собственной армией.

• Почему западные силы угрожают Израилю?

– Пентагон развернул две военно-морские группы в составе кораблей Gerald Ford и USS Eisenhower, а также подводную лодку с крылатыми ракетами Florida. Израильская газета Гаарец даже упоминает о третьем авианосце. Союзники США (Саудовская Аравия, Канада, Испания, Франция и Италия) разместили в регионе истребители-бомбардировщики.

Эти силы развернуты у берегов Израиля в Бейруте и Хамате не для того, чтобы угрожать Турции, Катару или Ирану, которых западная пресса обвиняет в причастности к атаке ХАМАС. Они блокируют Израиль. И только Израиль.

Что скрывают эти тайны?

Очевидно, что версии, отстаиваемые и ХАМАСом, и Израилем, ложные. Чтобы не стать жертвой манипуляций одной из сторон, нам необходимо рассмотреть другие возможные объяснения.

Сформулируем гипотезу. Невозможно утверждать, правильная ли она или нет, но она согласуется с фактами, чего нельзя сказать о той версии, которая сегодня является общепризнанной. Значит, она лучше, чем общепризнанная. Безусловно, она шокирует, но исключить её может только тот, кто сможет ответить на 7 вышеприведенных вопросов.

Эта гипотеза основана на анализе сложной структуры ХАМАС, рядовые бойцы которого не знают, что замышляют их лидеры. Вот она:

Операция, связанная с конфликтом между ХАМАС и Израилем, осуществляется американцами, возможно, под руководством штрауссианца Элиотта Абрамса [1] и его «Коалиции Ванденберга» (аналитического центра, ставшего преемником «Проекта нового американского века»). Братья-мусульмане и сионисты-ревизионисты, которые, казалось бы, ведут жестокую войну друг против друга, на самом деле выступают в роли их приспешников за спинами рядовых членов ХАМАС, палестинского народа и израильских военных. Вот их план: ХАМАС представляется как единственная эффективная сила сопротивления против угнетения палестинцев, но он позволяет Израилю похоронить надежду на создание палестинского государства, после чего Братья-мусульмане, в ореоле палестинских мучеников, приходят к власти в арабском мире.

При этом руководители и военной, и политической ветвей ХАМАС подчиняются гиду Братьев-мусульман в Газе Махмуду аз-Захару, преемнику шейха Ахмеда Ясина, о котором мало кто говорит. С его точки зрения, Братство окажется в большом выигрыше после «Потопа Аль-Аксы», даже если Газа будет разрушена до основания, а палестинцы изгнаны со своей земли.

В настоящее время ХАМАС разделен на две части. Первая, под руководством Исмаила Хании, остается в русле Братства. Она не стремится ни к освобождению Палестины от израильской оккупации, ни к созданию палестинского государства, а ставит своей целью построение халифата над всеми странами Ближнего Востока. Вторая, под руководством Халиля Хайи, отказалась от идеологии Братьев-мусульман и борется за прекращение угнетения палестинского народа израильтянами.

Братья-мусульмане - это политическая тайная организация, созданная британскими спецслужбами по образцу Объединенной великой ложи Англии [2], которая постепенно перешла под контроль ЦРУ и дошла до того, что была представлена в Совете национальной безопасности США. После краха исламистских режимов «арабской весны» Братство раскололось на две ветви. Лондонский фронт, возглавляемый Лидером Ибрагимом Муниром (умер год назад), предлагает выйти из кризиса, уйдя с политической арены и добившись освобождения заключенных в Египте. Стамбульский фронт, возглавляемый временным лидером Махмудом Хусейном, выступает за то, чтобы ничего не менять и продолжать борьбу за создание Халифата. Третья группа пытается занять промежуточную позицию, выдвигая идею отказа от политики, а тем временем добиться освобождения заключенных, с тем чтобы с новыми силами вернуться к ней позже.

Братья-мусульмане борются за власть во всех арабских странах, как это произошло в Египте в 2012-2013 годах.

Вопреки распространенному на Западе мнению, Мохаммед Мурси никогда не был демократически избран президентом Египта - таковым был генерал Ахмед Шафик. Однако после того, как Братья-мусульмане пригрозили членам Избирательной комиссии и их семьям расправой, комиссия после 13 дней сопротивления объявила Мурси избранным, вопреки результатам подсчета голосов. Затем, в 2013 г., 40 млн египтян вышли на марш против него, призывая армию освободить их от Братьев-мусульман. Генерал Абдель Фатах ас-Сисси так и поступил.

Сегодня Братья-мусульмане находятся у власти только в Триполитании (западная часть Ливии), где они воспользовались помощью НАТО. Их принимают с распростёртыми объятиями только в Катаре и Турции (которая не является арабским государством). А в большинство арабских стран, включая Саудовскую Аравию (где они пытались свергнуть монарха в 2013 г.) и Объединенные Арабские Эмираты (в связи с кризисом между Катаром и другими странами Персидского залива) им въезд запрещён. И в первую очередь в Сирию (правительство которой они пытались свергнуть в 1982 году и с которой они вели войну с 2011 по 2016 год вместе с НАТО и Израилем). То же самое должно произойти и в Тунисе (которым они правили в течение десяти лет).

Если реальной целью этой бойни является не статус Палестины, а управление арабскими странами, то можно ожидать целую серию смен режимов на Ближнем Востоке, каждый раз в пользу Братьев-мусульман, короче говоря, своего рода вторую волну «арабской весны» [3].

Как и во время «арабской весны», британские службы отвечают за коммуникации Братства. Мы помним, как они продвигали брата Абдельхакима Белхаджа в Ливии [4] или какие красивые эмблемы они придумывали для многочисленных джихадистских группировок в Сирии. Утечки в Foreign Office подтвердили это. Теперь они создали нового персонажа - Абу Обейду, пресс-секретаря вооружённой организации в Газе. Этот неизвестный до недавнего времени человек вдруг стал звездой в мусульманском мире, где все стараются заполучить его постеры. Хорошо обученный ораторскому искусству, он манипулирует символами с недостижимой для суннитских лидеров легкостью.

Поэтому правительства арабских стран действуют с оглядкой, поддерживая создание палестинского государства и держась при этом на расстоянии от ХАМАС. А ХАМАС делает все, чтобы сделать невозможным создание палестинского государства.