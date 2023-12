Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci differenti, confrontare argomentazioni contraddittorie.

L’esigenza di pluralità di fonti è diventata ancora più indispensabile allorché il massacro di Gaza ci viene presentato in modo uniforme e ci vengono nascoste le reazioni della maggior parte del mondo.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

– Sottoscrizione annuale: 150 euro

– Sottoscrizione mensile: 15 euro

Nel sommario di questa settimana:

EDITORIALE

• Situazione a Gaza: tutto sulla riunione ad alto livello del Consiglio di sicurezza del 29 novembre

AMERICHE

• Secondo il Servizio di ricerca del Congresso, l’Iran non avrebbe violato il Trattato sulla non-proliferazione delle armi nucleari

• La Camera dei rappresentanti assimila la contestazione del diritto di esistere di Israele all’antisemitismo

• Gli statunitensi disapprovano la gestione del presidente Biden

• Gli elettori statunitensi insoddisfatti dei due grandi partiti

• Starlink non sarà dispiegato a Gaza

• Il Pentagono modifica il dispiegamento in Medio Oriente

• L’Equador riprende la «guerra alla droga»

• Chi ha minacciato Alberto Fernández?

EUROPA

• Tensione tra Israele e Spagna

• La Germania punisce il sostegno ad Hamas

• Frank-Walter Steinmeier in visita a Israele

• Annalena Baerbock favorevole all’adesione dell’Ucraina alla Ue e alla Nato

• Robert Fico favorevole a un cessate-il-fuoco in Ucraina

• László Köver critica la Germania, l’Ue e l’Onu

• Il Gruppo di Visegrad contro l’immigrazione illegale

• La Moldavia si allinea alle “sanzioni” Ue contro la Russia

• Davyd Arakhamia conferma che a marzo 2022 l’Ucraina avrebbe potuto firmare la pace

• L’Ucraina non ha abbastanza soldati

• Mariana Bezuglaya e Aleksey Danilov soccorrono Volodymyr Zelensky

• La moglie di Kyrylo Boudanov vittima di avvelenamento

• La Difesa aerea della Russia e dei suoi alleati

AFRICA

• Incontro Hamas-dissidenti di Fatah

• Polemica in Egitto: Hamas movimento di Resistenza od organizzazione terrorista?

• Riunione dei “cinque grandi” libici per sbloccare le procedure elettorali

• Dimissioni all’interno della branca mauritana dei Fratelli Mussulmani

• Tentativo di colpo di Stato in Sierra Leone

ASIA

• A luglio scorso Netanyahu ha destituito il ministro della Difesa che aveva lanciato l’allarme su un attacco di Hamas

• Esproprio illegale del Patriarcato armeno di Gerusalemme

• Come Israele immagina il futuro di Gaza

• Benny Gantz accetta il bilancio di Israele

• Durante la guerra a Gaza continua l’esodo forzato in zona C

• Gli obblighi assunti da Israele per la tregua non valgono per l’US Air Force

• Traffico di organi a Gaza

• Mahmoud Abbas chiede l’adesione della Palestina alle Nazioni Unite

• Mohammad Dahlan, il ritorno

• Il Qatar mostra le proprie carte

• Israele «farà i conti con il Qatar» non appena possibile

• Perché Hamas se l’è presa con gli ebrei pacifisti?

• Il bilancio del Diluvio di Al-Aqsa in Libano

• Harvard suggerisce la dollarizzazione del Libano

• Ayman Safadi all’Unione per il Mediterraneo

• Pausa anche in Iraq

• L’interpretazione saudita del Diluvio di Al-Aqsa

• Ahmed Nasser al-Raisi, presidente di Interpol, denunciato per tortura

• Ansar Allah apre un nuovo fronte nel Mar Rosso

• Recep Tayyip Erdogan esorta a reagire senza discriminazione di fronte ai morti ebrei, mussulmani e cristiani

• L’Iran lancia un nuovo cacciatorpediniere

• L’Iran coinvolto nella liberazione di alcuni ostaggi

• Dacca e i Fratelli Mussulmani

• La guerriglia birmana cattura un posto di frontiera

• Affluenza record alle elezioni nordcoreane

• Le prime foto scattate dal satellite-spia nord-coreano

• Dimissioni del capo dei servizi segreti sudcoreani

• Campagna anticinese nel contesto delle prese di posizione di Beijing sul conflitto israelo-palestinese

• Si ripropone la questione delle «donne di conforto»

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• L’assemblea generale dell’Onu chiede a Israele di sgomberare il Golan siriano

• L’assemblea generale dell’Onu chiede agli Stati membri di rispettare la Tregua olimpica.

• Il Consiglio di sicurezza non condanna il lancio di un satellite-spia della Corea del Nord

• Assenze rilevanti alla COP28

• La Russia non parteciperà più al Consiglio esecutivo dell’OIAC

• Krišjānis Kariņš candidato segretario generale della Nato

• Alexander Sollfrank propone un Schengen della Difesa

• Riyad ospiterà l’Expo 2030