Au sommaire du numéro 65 :

ÉDITORIAL

• Israël souhaite instaurer des « zones tampons » à Gaza et au Liban

AMÉRIQUES

• Plus de visas automatiques pour les extrémistes israélien aux USA

• La vision du monde du général Lloyd Austin

• George Santos exclu de la Chambre des Représentants

• Mike Johnson pour un vote de destitution de Joe Biden

• La Maison-Blanche met en garde contre un arrêt des subventions à l’Ukraine

• La Chambre des Représentants bloque les subventions à Israël et à l’Ukraine

• L’affaire OxyContin

• Hunter Biden sommé de comparaître à la Chambre des Représentants

• Quelle guerre représente un danger pour les États-Unis ?

• Samantha Power à Gaza

• Arrestation de Manuel Rocha, diplomate US et agent cubain

• Référendum sur l’avenir de l’Essequibo

• Le Hezbollah libanais à nouveau mis en cause au Brésil

EUROPE

• Le pape François rappelle Isaac Herzog à l’ordre

• 16,9 milliards de livres sterling de déficit dans le plan d’équipement des Armées britanniques

• La France imagine des sanctions contre le Hamas

• L’enquête sur la corruption du parlement européen se poursuit

• Les colons israéliens de Cisjordanie, interdits en Belgique

• L’Italie se retire des « routes de la soie »

• La Saxe exige des immigrants qu’ils reconnaissent l’existence d’Israël pour être naturalisés

• Les États Baltes contre les Polonais

• La commission du contrôle budgétaire de l’UE pointe l’Ukraine et la Commission

• Les États-Unis ne veulent plus que l’on évoque l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan

• Le Renseignement militaire ukrainien assassine Illia Kyva à Moscou

• Vladimir Poutine aux Émirats et en Arabie saoudite

AFRIQUE

• L’Égypte rejette le plan de l’UE pour Gaza

• Remise en cause de la migration vers l’Europe

• Les Frères musulmans au centre de la guerre civile soudanaise

• Le Niger rompt avec l’UE

• Le Burkina Faso interdit le quotidien français Le Monde

ASIE

• Benjamin Netanyahu énonce ses objectifs pour Gaza

• Benjamin Netanyahu promet qu’il n’y aura jamais d’État palestinien

• Le 2 octobre, des initiés ont parié sur une baisse de l’économie israélienne

• Le New York Times cherche à démontrer que Netanyahu et le Hamas ne sont pas complices

• Les carnets des assaillants du 7 octobre

• Chronologie de la nuit du 6 au 7 octobre

• De hauts militaires constatent la défaite

• Bezalel Smotrich veut continuer la guerre jusqu’au bout

• La « guerre totale » d’Israël

• Les dégâts de la « guerre totale »

• Yaïr Lapin demande le renvoi de Benjamin Netanyahu

• Le Procès de Benjamin Netanyahou a repris

• Est-il possible de manifester contre la guerre ?

• Israël convoque l’ambassadeur d’Espagne pour lui signifier des remontrances

• Certains kibboutz refusent de discuter avec Benyamin Netanyahou

• Benjamin Netanyahu négocie la délivrance de médicaments aux otages

• Facebook et Instagram ferment des comptes à la demande d’Israël

• Isaac Herzog rencontre cheick Tamim bin Hamad Al-Thani

• Les Israéliens peuvent moins voyager

• L’Autorité palestinienne menacée

• Création des « Jeunes du Déluge d’al-Aqsa »

• Israël attaque l’armée libanaise

• Riad Salamé voyage sans encombre

• La République arabe syrienne pourra utiliser les biens confisqués

• Les Syriens se révoltent contre les occupants US et leurs mercenaires kurdes

• La Jordanie pourrait rompre son accord gazier avec Israël

• Bombardement ciblé du Pentagone en Iraq

• Le front de la mer Rouge

• Pour Recep Tayyip Erdoğan, l’Occident a donné un permis de tuer au "boucher de Gaza"

• La Türkiye ne laissera pas assassiner de Palestiniens sur son sol

• La Türkiye reconnait soutenir financièrement le Hamas

• Ebrahim Raïssi annule sa participation à la COP28

• Les Philippines relancent le conflit du banc Second Thomas

• La Corée du Sud lance un satellite espion

• La Chine est capable de détruire le système de communication des armées US

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• António Guterres saisit le Conseil de Sécurité

• Le Conseil de sécurité examine l’enquête sur les crimes de Daesh

• La Russie ne participe plus à la direction de l’OMI

• La Cour pénale internationale enquête sur les attaques terroristes du 7 octobre

• La phrase qui fait polémique