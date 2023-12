Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci differenti, confrontare argomentazioni contraddittorie.

L’esigenza di pluralità di fonti è diventata ancora più indispensabile allorché il massacro di Gaza ci viene presentato in modo uniforme e ci vengono nascoste le reazioni della maggior parte del mondo.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

– Sottoscrizione annuale: 150 euro

– Sottoscrizione mensile: 15 euro

Nel sommario di questa settimana:

EDITORIALE

• Israele vuole istituire zone-cuscinetto a Gaza e in Libano

AMERICHE

• Basta visti automatici d’ingresso negli Usa agli estremisti israeliani

• La visione del mondo del generale Lloyd Austin

• George Santos espulso dalla Camera dei rappresentanti

• Mike Johnson chiede di votare per la destituzione di Joe Biden

• La Casa Bianca ammonisce sulle conseguenze di un’interruzione delle sovvenzioni all’Ucraina

• La Camera dei rappresentanti blocca le sovvenzioni a Israele e all’Ucraina

• L’affare OxyContin

• La Camera dei rappresentanti convoca Hunter Biden

• Quale guerra è più pericolosa per gli Stati Uniti?

• Samantha Power a Gaza

• Arresto di Manuel Rocha, diplomatico statunitense e agente cubano

• Referendum sul futuro dell’Essequibo

• Lo Hezbollah libanese nuovamente sotto accusa in Brasile

EUROPA



• Papa Francesco richiama all’ordine Isaac Herzog

• 16,9 miliardi di sterline di deficit nel piano di equipaggiamento delle forze armate britanniche

• La Francia adotta sanzioni contro Hamas

• Prosegue l’inchiesta sulla corruzione del parlamento europeo

• Vietato l’ingresso in Belgio ai coloni israeliani della Cisgiordania

• L’Italia si ritira dalle vie della seta

• La Sassonia pretende che, per essere naturalizzati gli immigrati riconoscano l’esistenza di Israele

• Gli Stati baltici contro i polacchi

• La commissione della Ue per il controllo dei bilanci bacchetta l’Ucraina e la Commissione

• Gli Stati Uniti non vogliono che si parli di adesione dell’Ucraina alla Nato

• L’intelligence militare ucraina uccide Illia Kyva a Mosca

• Vladimir Putin negli Emirati e in Arabia Saudita

AFRICA

• L’Egitto respinge il piano della Ue per Gaza

• Rimessa in discussione la migrazione verso l’Europa

• I Fratelli Mussulmani al centro della guerra civile sudanese

• Il Niger rompe con l’Ue

• Il Burkina Faso vieta il quotidiano francese Le Monde

ASIA

• Benjamin Netanyahu annuncia i suoi obiettivi su Gaza

• Benjamin Netanyahu promette che non ci sarà mai uno Stato palestinese

• Il 2 ottobre speculatori hanno scommesso su una contrazione dell’economia israeliana

• Il New York Times cerca di dimostrare che Netanyahu e Hamas non sono complici

• I carnet degli assalitori del 7 ottobre

• Cronologia della notte dal 6 al 7 ottobre

• Militari di grado elevato prendono atto della disfatta

• Bezalel Smotrich vuole continuare la guerra sino alla fine

• La “guerra totale” di Israele

• I danni della “guerra totale”

• Yaïr Lapid chiede la destituzione di Benjamin Netanyahu

• Riprende il processo a Benjamin Netanyahu

• È lecito manifestare contro la guerra?

• Israele convoca l’ambasciatore di Spagna per esprimergli rimostranze

• Alcuni kibbuz rifiutano di discutere con Benyamin Netanyahu

• Benjamin Netanyahu negozia il recapito di medicinali agli ostaggi

• Facebook e Instagram chiudono degli account su richiesta di Israele

• Isaac Herzog incontra sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani

• Gli israeliani possono viaggiare meno

• Minacce all’Autorità palestinese

• Creazione dei «Giovani del Diluvio di Al-Aqsa»

• Israele attacca l’esercito libanese

• Riad Salamé viaggia senza alcun intralcio

• Repubblica araba siriana potrà usare i beni confiscati

• I siriani si ribellano agli occupanti Usa e ai loro mercenari curdi

• La Giordania potrebbe rompere l’accordo sul gas con Israele

• Bombardamenti mirati del Pentagono in Iraq

• Il fronte del Mar Rosso

• Secondo Recep Tayyip Erdogan, l’Occidente ha dato al “macellaio di Gaza” la licenza di uccidere

• La Turchia non lascerà assassinare palestinesi sul proprio territorio

• La Turchia ammette di sostenere finanziariamente Hamas

• Ebrahim Raisi annulla propria partecipazione alla COP28

• Le Filippine rilanciano il contenzioso sul banco Second Thomas

• La Corea del Sud lancia un satellite-spia

• La Cina è in grado di distruggere il sistema di comunicazioni delle forze armate Usa

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• António Guterres allerta il Consiglio di sicurezza

• Il Consiglio si sicurezza esamina l’inchiesta sui crimini di Daesh

• La Russia non partecipa più alla direzione dell’OMI

• La Corte penale internazionale indaga sugli attacchi terroristici del 7 ottobre

• La frase che scatena la polemica