Zusammenfassung von Nr. 65

LEITARTIKEL

• Israel wünscht "Pufferzonen" in Gaza und im Libanon einrichten

AMERIKA

• Keine automatischen US-Visa mehr für israelische Extremisten

• Die Weltanschauung von General Lloyd Austin

• George Santos aus dem Repräsentantenhaus ausgeschlossen

• Mike Johnson für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden

• Weißes Haus warnt vor Stopp der Ukraine-Subventionen

• Repräsentantenhaus blockiert Subventionen für Israel und die Ukraine

• Die OxyContin-Affäre

• Hunter Biden vor das Repräsentantenhaus geladen

• Welcher Krieg stellt eine Gefahr für die Vereinigten Staaten dar?

• Samantha Power in Gaza

• Verhaftung von Manuel Rocha, US-Diplomat und kubanischer Agent

• Referendum über die Zukunft von Essequiba

• Libanons Hisbollah erneut in Brasilien verwickelt

EUROPA

• Papst Franziskus ruft Isaac Herzog zur Ordnung

• 16,9 Milliarden Pfund Defizit im Ausrüstungsplan der britischen Streitkräfte

• Frankreich erwägt Sanktionen gegen die Hamas

• Ermittlung zur Korruption im Europäischen Parlament dauert an

• Israelische Siedler im Westjordanland in Belgien verboten

• Italien zieht sich von den "Seidenstraßen" zurück

• Sachsen verlangt von Einwanderern, dass sie die Existenz Israels anerkennen, um eingebürgert zu werden

• Die baltischen Staaten gegen Polen

• EU-Haushaltskontrollausschuss zeigt mit dem Finger auf die Ukraine und die Kommission

• Die USA wollen nicht mehr, dass über eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine gesprochen wird

• Ukrainischer Militärgeheimdienst ermordet Ilja Kywa in Moskau

• Wladimir Putin in den Emiraten und Saudi-Arabien

AFRIKA

• Ägypten lehnt EU-Plan für Gaza ab

• Migration nach Europa in Frage gestellt

• Muslimbruderschaft im Zentrum des sudanesischen Bürgerkriegs

• Niger bricht mit der EU

• Burkina Faso verbietet französische Tageszeitung Le Monde

ASIEN

• Benjamin Netanjahu legt seine Ziele für Gaza dar

• Benjamin Netanjahu verspricht, dass es nie einen palästinensischen Staat geben wird

• Am 2. Oktober wetteten Insider auf einen Einbruch der israelischen Wirtschaft

• Die New York Times versucht zu zeigen, dass Netanjahu und die Hamas nicht Komplizen sind

• Die Notizbücher der Attentäter vom 7. Oktober

• Zeitleiste der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober

• Hochrangige Offiziere stellen ihre Niederlage fest

• Bezalel Smotrich will Krieg bis zum Ende fortsetzen

• Israels "totaler Krieg"

• Der Schaden des "totalen Krieges"

• Yair Lapid fordert Entlassung von Benjamin Netanjahu

• Der Prozess gegen Benjamin Netanjahu wurde wieder aufgenommen

• Ist es möglich, gegen den Krieg zu demonstrieren?

• Israel bestellt den spanischen Botschafter ein, um gegen ihn zu protestieren

• Einige Kibbuzim weigern sich, mit Benjamin Netanjahu zu sprechen

• Benjamin Netanjahu verhandelt über die Lieferung von Medikamenten an Geiseln

• Facebook und Instagram schließen Konten auf Ersuchen Israels

• Isaac Herzog trifft Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani

• Israelis können weniger reisen

• Palästinensische Autonomiebehörde bedroht

• Gründung der "Jugend der Al-Aqsa-Sintflut"

• Israel greift libanesische Armee an

• Riad Salamé reist ohne Probleme

• Die Arabische Republik Syrien wird das beschlagnahmte Eigentum nutzen können

• Syrer erheben sich gegen US-Besatzer und kurdische Söldner

• Jordanien könnte sein Gasabkommen mit Israel abbrechen

• Gezielte Bombardierung des Pentagons im Irak

• Die Küste des Roten Meeres

• Für Recep Tayyip Erdoğan hat der Westen dem "Schlächter von Gaza" eine Lizenz zum Töten erteilt

• Die Türkei wird nicht zulassen, dass Palästinenser auf ihrem Boden ermordet werden

• Türkei gibt finanzielle Unterstützung für Hamas zu

• Ebrahim Raisi sagt seine Teilnahme an der COP28 ab

• Philippinen entfachen den Konflikt um die zweite Thomas-Bank

• Südkorea startet Spionagesatellit

• China fähig, das Kommunikationssystem des US-Militärs zu zerstören

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• António Guterres ergreift den Sicherheitsrat

• Sicherheitsrat prüft Ermittlungen zu den Verbrechen des IS

• Russland beteiligt sich nicht mehr an der Führung der IMO

• Internationaler Strafgerichtshof untersucht Terroranschläge vom 7. Oktober

• Die umstrittene Formulierung