Volgens een studie van Jackson, Jr, Robert J. en Mitts, Joshua, getiteld Trading on Terror? hebben niet nader genoemde beleggers op Wall Street gewed op een instorting op korte termijn van Israëlische aandelen in de maand voor de aanval van het Palestijnse verzet [1].

MSCI beheert exchange-traded funds. Een ervan volgt alle Israëlische bedrijven. Het is mogelijk om omhoog of omlaag in te zetten. Vijf dagen voor de aanval werden 227.000 bearish bets (dalende inzetten) op kortetermijnaandelen geregistreerd, vergeleken met de gebruikelijke paar duizend per dag.

In de 20 dagen na de aanval verloren deze aandelen gemiddeld 17,5% van hun waarde. Minder belangrijke activiteit vond plaats op 3 april, toen minister van Defensie Yoav Gallant werd ontslagen. Op dat moment wist het grote publiek echter niet dat hij was ontslagen omdat hij zijn ministeriële collega’s had gewaarschuwd voor een op handen zijnde Hamas-aanval.

De investeerders die fortuin maakten op 7 oktober stonden noodzakelijkerwijs dicht bij de organisatoren van de aanval. Een identiek fenomeen werd waargenomen tijdens de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten: beleggers wedden op de ondergang van de luchtvaartmaatschappijen die betrokken waren bij de aanslagen en op de manager van het World Trade Center. De U.S. Securities and Exchange Commission identificeerde hen, maar maakte hun namen niet bekend en ondernam geen juridische stappen.