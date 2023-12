Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire du numéro 66 :

ÉDITORIAL

• Le Front de la mer Rouge

AMÉRIQUES

• Les États-Unis se chauffent à l’uranium russe

• Le Congrès contre l’influence de NewsGuard

• La vision du conflit en Palestine des États-uniens

• La Maison-Blanche inquiète de l’éventuel usage de phosphore blanc par Israël

• Aide d’urgence des communautés juives nord-américaines à Israël

• Boycott des marques soutenant Israël

• Hunter Biden prochainement inculpé d’« outrage au Congrès »

• La Colombie remet en cause l’usage des médicaments anti-Covid non expérimentés, particulièrement ceux à ARN messager

• Médiation vénézuélo-guyanaise

• Echec des négociations UE-MercoSur

• Le criminel Alberto Fujimori libéré

EUROPE

• Boris Johnson envisageait de voler les doses d’AstraZeneca aux Pays-Bas

• Pfizer poursuit la Pologne

• La Hongrie interdit les aides financières étrangères en politique intérieure

• La Hongrie lie le déblocage de ses subventions au soutien à l’Ukraine

• L’UE divisée face au Hamas

• Le Parlement européen exige que la Chine respecte « l’ordre international fondé sur des règles »

• L’Ukraine à Davos

• Russie

AFRIQUE

• L’Égypte se protège des Frères musulmans gazaouis

• Accord entre Khalifa Haftar et la Russie

• Alger accueille une réunion des auteurs de la plainte contre Benjamin Netanyahu devant la CPI

• Abdel Fattah al-Burhan s’aligne sur les Frères musulmans

• Le Burkina Faso se prépare à abandonner le français comme langue officielle

• Le Mali découvre des preuves du soutien français aux jihadistes

• Influence du Hezbollah au Mali et au Bénin

• Le Tribunal de la CEDEAO rejette la demande du Niger

• L’Alliance des États du Sahel pourrait évoluer en confédération

• Le président Cyril Ramaphosa lâché par son parti

ASIE

• Eli Cohen confirme que la guerre contre le Hamas continuera

• Les négociations avec le Hamas se poursuivent, mais ailleurs

• L’Ukraine craint d’être abandonné par Benjamin Netanyahu

• Yosef Almansi au sujet du « gang de Sinwar »

• Yaïr Lapid contre les milliardaires du Hamas

• Une visite du Hamas à Beijing reporté

• Erreur de communication des FDI

• Les soldats tenus à l’écart du Premier ministre

• Zone tampon entre Israël et le Liban

• Bernard Emié au Moyen-Orient

• Provocations israéliennes contre le Liban

• Vision d’Israël par la jordanie

• Évolution des factions jihadistes d’Idleb

• La Syrie va rénover sa raffinerie de Homs

• L’affaire des cabinets de lobbying états-unien ressurgit en Iraq

• L’Arabie saoudite considère la Russie plus importante que le Royaume-Uni

• L’Arabie saoudite et l’Iran se coordonnent face à Israël

• Ali Khamenei rappelle la position iranienne face à Israël

• L’Iran s’enorgueillit de son travail idéologique

• La Türkiye envisage d’expulser 200 000 travailleurs immigrés syriens

• La Cour suprême de Bharat valide la répression de Narendra Modi au Cachemire

• Bharat à nouveau accusée de tenter d’assassiner les indépendantistes sikhs à l’étranger

• Accident entre deux navires philippin et chinois dans les îles Spratleys

• Convention mondiale de la paix 2023 à Manille

• La Corée du Nord envisagerait de fournir des travailleurs à la Russie

• Les Droits de l’homme selon Kim Jong-un

• La Corée du Sud va reprendre ses largages de tracts au-dessus de la Corée du Nord

• La Chine revendique les îles Sensuku

• Épidémie d’espionnage à Taïwan au profit de la Chine populaire

• Gigantesque scandale de corruption systémique du Parti libéral-démocrate japonais

OCÉANIE

• L’Australie durcit ses conditions d’immigration

• La Papouasie-Nouvelle-Guinée signe un accord de sécurité avec l’Australie

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 153 États adoptent une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza

• Toujours pas de force multinationale à Haïti

• Statistiques de l’OMS sur la situation à Gaza

• Le G7 intensifie sa coopération dans la lutte contre la fraude organisée transfrontalière

• Le Tribunal spécial pour le Liban ferme ses portes sans avoir permis de faire la lumière sur quoi que ce soit